Das sind die beliebtesten Instagram-Spots in den Allgäuer Alpen

Die Allgäuer Alpen sind für Instagram-Blogger ein Traum. An jeder Ecke findet man einen malerischen Spot zum Fotografieren. Hier sind die Top Acht.

06.09.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Schlösser, Seen oder Berge: Die Liste der schönsten Orte in den Allgäuer Alpen ist fast endlos. Jeden Tag werden unter sogenannten Hashtags viele Bilder und Videos in den sozialen Medien veröffentlicht, was auch immer wieder zu Ärger führt.

Denn Bilder vom Wildcampen in Naturschutzgebieten vermitteln einen falschen Eindruck. Darum sei hier angemerkt, dass an allen Orten der Liste weder Campen noch Biwakieren erlaubt ist. Jeder Besucher muss die Natur immer mit Respekt behandeln, um die Artenvielfalt auch in Zukunft noch erhalten und genießen zu können.

Aber welche sind denn die beliebtesten Spots in den Allgäuer Alpen? Wir haben anhand von Beitragszahlen verglichen und nach der Anzahl aufsteigend sortiert. Das sind die acht beliebtesten, die wir finden konnten.

8. Der Gaisalpsee

Mit rund 9000 Beiträgen auf Instagram ist der Gaisalpsee in unserem Ranking auf Platz acht gelandet. Wobei es genau genommen zwei Seen sind. Es handelt sich dabei nämlich eigentlich um den oberen und den unteren Gaisalpsee. Das heißt aber nicht, dass sich die beiden verstecken müssen. Beide liegen nordwestlich des Nebelhorns und bieten kristallklares Wasser, in dem man am liebsten sofort baden würde, wäre das Wasser nur nicht so kalt.

Lesen Sie auch: Date-Ideen im Allgäu: Diese Wander-Routen sind perfekt für einen romantischen Ausflug

7. Der Schrecksee

Zugegeben, die drei Stunden lange Wanderung bis zum Schrecksee mag für manch einen abschreckend wirken. Aber irgendwas muss ja an den gut 17.000 Posts auf Instagram dran sein. Denn wer es einmal bis nach oben geschafft hat, wird verstehen, warum dieser See so viele Menschen begeistert. Wie eine Badewanne liegt er inmitten von Bergen. Ein wirkliches Paradies auf 1800 Metern.

6. Die Marienbrücke

Wer einen ganz besonderen Ausblick auf das Schloss Neuschwanstein haben möchte, der sollte unbedingt die Marienbrücke besuchen. Mit über 25.000 Beiträgen auf Instagram wurde das Schloss von dort aus schon viele Tausend Male fotografiert. Wer es lieber etwas bequemer haben möchte, der kann die Strecke auch mit dem Bus fahren. Dieser hält an den Parkplätzen vor dem Schloss.

5. Die Breitachklamm

Auf Platz fünf liegt die Breitachklamm. Mit über 32.000 Posts ist es die am meisten gepostete Klamm in den Allgäuer Alpen. Sie wurde durch die Wassermassen der Breitach über Jahrtausenden geschaffen. Im Winter bilden sich in ihr meterhohe Eiszapfen, wie sie sonst nirgends zu finden sind.

Lesen Sie außerdem: Allgäuer Bergtourismus im Wandel: So viel Einfluss haben Influencer auf Ausflügler

4. Der Grünten

Der 1738 Meter hohe Grünten ist mit 33.000 Beiträgen einer der beliebtesten Berge im Allgäu und damit auf Platz vier im Ranking. Besonders das Jägerdenkmal zusammen mit dem Sendemast sind beliebte Fotomotive. Weil er einen 360-Grad-Panoramablick über das Oberallgäu bietet, wird er von den Einheimischen auch "Der Wächter des Allgäus" genannt.

3. Das Fellhorn

Das Fellhorn mit gut 50.000 Posts ist vor allem wegen seiner großen Alpenrosenfelder bekannt. Diese erstrecken sich über große Teile der Hänge. Der 2037 Meter hohe Berg befindet sich auf der der deutsch-österreichischen Grenze und kann seit 1972 mit einer Kabinenbahn befahren werden. Die Bergstation befindet sich dabei auf 1967 Metern.

2. Das Nebelhorn

Platz zwei und damit die Silbermedaille für die beliebtesten Fotospots in den Allgäuer Alpen belegt das Nebelhorn. Mit 2200 Metern Höhe gibt er einen unglaublichen Blick auf über 400 Gipfel der Alpen frei. Im Winter bietet er außerdem die längste Skiabfahrt Deutschlands mit gut 7,5 Kilometer Länge.

1. Schloss Neuschwanstein

Ungeschlagen auf Platz eins im Ranking mit fast einer Millionen Fotos auf Instagram ist, wie könnte es anders sein, das Schloss Neuschwanstein. Das Märchenschloss von König Ludwig II. ist nicht nur weltberühmt, sondern vielleicht sogar bald Weltkulturerbe. Dementsprechend ist es von Touristen nur so überlaufen, was mit dem Hype um Instagram, TikTok und Co. noch verstärkt wurde. Trotzdem lohnt sich ein Besuch jeder Zeit.

Stand: 5. September 2023