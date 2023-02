Droht nach diesem Winter nun auch im Allgäu massive Trockenheit?

In den Alpen liegt vielerorts viel weniger Schnee als üblich. Geregnet hat es zudem kaum. Droht nun auch im Allgäu massive Trockenheit? Das sagen Experten dazu.

In vielen Teilen der Alpen liegt aktuell viel weniger Schnee als viele Jahre üblich, sagt Meteorologe Klaus Haslinger. Experten warnen angesichts der geringen Schneedecke und des regenarmen Februars vor massiver Trockenheit. Organisationen schlagen vor allem in Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz Alarm.

Aber wie ist die aktuelle Lage im Allgäu? Wir sprachen mit Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug und Wasserwirtschaftsamts-Leiter Karl Schindele über die Folgen des Mildwinters und die Aussichten für Frühling und Sommer. Ein Überblick:

Hat es im Allgäu zu wenig geschneit und geregnet?

Es war in diesem Winter überall im Allgäu viel zu trocken. So wurden beispielsweise an Messstationen in Immenstadt und Kaufbeuren nur etwa 40 Prozent des üblichen Niederschlags erreicht. In anderen Teilen des Allgäus waren es bis maximal 75 Prozent. „Das ist auch der Hauptgrund für den wenigen Schnee, nicht unbedingt die Wärme“, erklärt Schug. Nach seinen Worten liegen derzeit in den Bergen nur 30 bis 50 Prozent der üblichen Mengen, übrigens auch in der Schweiz.

War der Winter 2022/23 im Allgäu rekordverdächtig warm?

Am Dienstag, 28. Februar, endet der klimatologische Winter 2022/2023. Er war im Allgäu allerdings nicht rekordverdächtig warm. Der zu Ende gehende Winter war im Vergleich zum langjährigen Mittel (zwischen 1991 und 2020) im Allgäu um etwa ein Grad zu warm. Gegenüber dem älteren und insgesamt kühleren Referenzzeitraum (von 1961 bis 1990) beträgt die Abweichung voraussichtlich etwa zwei Grad. Die Winter 2006/7, 2015/16 und vor allem 2019/20 waren nach Schugs Angaben im Allgäu noch wärmer ausgefallen.

Wie wird voraussichtlich der März 2023 im Allgäu?

Er soll nach zwölf verschiedenen Klimamodellen insgesamt zu warm ausfallen. „Kälteeinbrüche halten wohl nur drei bis sieben Tage durch“, prognostiziert Schug. Den aktuellen Wetterbericht für das Allgäu lesen Sie hier.

Ist die Trockenheit in den Alpen auch im Allgäu besorgniserregend?

„Seit Mitte Januar haben wir flächendeckend wieder ein erhebliches Defizit an Niederschlägen“, sagt Karl Schindele vom Wasserwirtschaftsamt in Kempten. Die Pegelstände sind nach seinen Worten im normalen bis niedrigen Bereich, „das ist für die Jahreszeit aber nicht außergewöhnlich“. Die Grundwasserstände hätten sich in einigen Gebieten im Herbst etwas erholt. Aufgrund des trockenen Winters seien sie aber derzeit wieder sehr niedrig. Schindele: „Seit dem Extremjahr 2018 haben sich die Grundwasserstände nicht mehr nachhaltig erholen können.“

Brauchen wir im Allgäu mehr Niederschlag?

„Wir bräuchten dringend ein nasses Frühjahr, damit sich die Grundwasserleiter wieder auffüllen können“, sagt der Wasserwirtschaftsamt-Chef. „Die Trockenheit könnte uns sonst auch im wasserverwöhnten Allgäu und am Bodensee um die Ohren fliegen“, warnt auch Meteorologe Schug. Ein trockener Winter und ein ebenfalls zu niederschlagsarmes Frühjahr seien „die beste Grundvoraussetzung für Hitzerekorde im folgenden Sommer“.

Wie lauten die Wetter-Prognosen für den Sommer?

Laut Klimavorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Südbayern ist im kommenden Frühsommer bis Juli ein um 0,5 bis ein Grad wärmeres Temperaturmittel als im Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020 zu erwarten. Der US-Wetterdienst NOAA geht in seiner Sommer-Trendprognose für die Monate Juni bis August 2023 sogar von ein bis zwei Grad höheren Temperaturen aus.

Wann ist eigentlich kalendarischer Frühlingsbeginn?

Während für Meteorologen das Frühjahr am 1. März beginnt und Ende Mai endet, ist der astronomische, oder kalendarische Frühlingsanfang, wenn die Sonne im Zenit über dem Äquator steht. In diesem Jahr ist das am Montag, 20. März, um 22.24 Uhr. Die Sonne geht an diesem Tag genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter. Tag und Nacht sind gleich lang.

