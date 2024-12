Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte können Sie jetzt noch besuchen

Das Weihnachtsfest rückt immer näher. Wer noch Last-Minute-Geschenke kaufen oder sich mit Glühwein und in gemütlicher Atmosphäre auf die Festtage einstimmen möchte, kann das weiterhin auf Weihnachtsmärkten im Allgäu tun.

Denn auch am vierten Adventswochenende haben kleine und große Märkte in der Region geöffnet. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmarkt in Kempten mit neuer Beleuchtung

Der Kemptener Weihnachtsmarkt zählt zu den größten und schönsten im Allgäu. Mit neuer Beleuchtung lädt die Veranstaltung zum Bummeln und Verweilen auf dem Rathausplatz in der Altstadt ein. Mit Weihnachtsmarkt-Bähnle, über 40 Hütten und einem umfangreichen Programm hat der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr einiges zu bieten. Er öffnet am Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr, am Adventssonntag von 12 bis 20 Uhr.

Weiterhin geöffnet: der Christkindlesmarkt in Memmingen

Auf dem Marktplatz in Memmingen findet noch bis zum Sonntag der Christkindlesmarkt statt. Etwa 30 Stände bieten hier ihre Waren und Geschenkartikel, außerdem gibt es Essen und Getränke. Am Samstagnachmittag erzählt das Christkind Märchen - und auch der Nikolaus ist am Wochenende auf dem Markt unterwegs, um Geschenke an die Kinder zu verteilen. Der Christkindlesmarkt hat am Freitag und am Samstag von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Icon Vergrößern Der Christkindlesmarkt in Memmingen - im Bild die feierliche Eröffnung - lädt bis Sonntag zum Bummel zwischen weihnachtlich geschmückten Buden auf dem Marktplatz ein. Foto: Uwe Hirt Icon Schließen Schließen Der Christkindlesmarkt in Memmingen - im Bild die feierliche Eröffnung - lädt bis Sonntag zum Bummel zwischen weihnachtlich geschmückten Buden auf dem Marktplatz ein. Foto: Uwe Hirt

Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren bis Sonntag geöffnet

Auch auf dem Kaufbeurer Weihnachtsmarkt können Besucher am vierten Adventswochenende durch das Hüttendorf schlendern. Am Samstag und Sonntag gibt es außerdem die „lebende Krippe“ im Märzenburgwald zu bestaunen: Jeweils von 14 bis 18 findet die Aktion mit Schauspielern, Musik und Kutschfahrten statt. Der gesamte Markt öffnet am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

Icon Vergrößern Das Christkind war zur Eröffnung des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes unterwegs. Foto: Harald Langer Icon Schließen Schließen Das Christkind war zur Eröffnung des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes unterwegs. Foto: Harald Langer

Einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Bodensee

Wer etwas Besonderes sucht: Auf der Lindau-Insel öffnet einer der schönsten Weihnachtsmärkte direkt an der Promenade mit Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt auch am vierten Adventswochenende. An allen drei Tagen können Besucher von 11 bis 21 Uhr über das Marktgelände flanieren. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes gibt es wie jedes Jahr ein festliches Turmblasen mit Musikkapellen, Bläsergruppen und Alphörnern.

Icon Vergrößern Die Lindauer Weihnachtsmarkt zählt zu den stimmungsvollsten der Region. Foto: Ralf Lienert (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Lindauer Weihnachtsmarkt zählt zu den stimmungsvollsten der Region. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Weihnachtsmarkt in Wangen im Allgäu am Samstag

Am Samstag von 10 bis 20 Uhr lädt der Weihnachtsmarkt in Wangen im Allgäu zum letzten Mal zum Stöbern und Schlendern rund um den Marktplatz ein. Der Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung mit Musik-Programm und über 50 Ständen ist in diesem Jahr die Weihnachtspyramide.

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt in Wangen öffnet letztmals am Samstag, 21. Dezember. Foto: Cristoph Morlok, Tourist-Info Wangen Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt in Wangen öffnet letztmals am Samstag, 21. Dezember. Foto: Cristoph Morlok, Tourist-Info Wangen

Weitere Weihnachtsmärkte im Allgäu am vierten Adventswochenende

Am vierten Adventswochenende öffnen noch weitere Weihnachtsmärkte im Allgäu und in der näheren Umgebung. Dazu zählen:

Christkindlmarkt am Vilsalpsee im Tannheimer Tal am Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt „Beim Elle“ in Schwangau am Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr

Weihnachtsmarkt in Niedersonthofen bei Waltenhofen am Samstag von 9 bis 15 Uhr auf dem Speiser-Gelände

Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen am Samstag und Sonntag von jeweils 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Fischen am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr an der Fiskina

