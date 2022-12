Bauen jetzt die Scheichs Windräder ins Augsburger Land?

Lange dümpelte die Windkraft im Kreis Augsburg vor sich hin. Das soll sich nun ändern und lockt möglicherweise Investoren an, die gar nicht so willkommen sind.

28.12.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Wenn der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl in die Zukunft blickt, dann sieht er 246 Meter hohe Windräder im Augsburger Land stehen. "Die Landschaft wird sich verändern. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr heraus." Die Frage sei jetzt nur, wer die Windräder bauen lässt: der Scheich oder die Bürger? CSU-Mann Feigl plädiert für Letzteres und sieht deshalb die Bürgermeister im Augsburger Land in der Pflicht: "Wir müssen es in die Hand nehmen, bitte kümmert euch", appellierte der Chef im Rathaus der größten Kommune im Augsburger Land an seine Kollegen im Kreis Augsburg.

