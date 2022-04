Gründonnerstag 2022: Das hat es mit dem "stillen Tag" auf sich

Heute ist Gründonnerstag 2022. Das ist zwar kein Feiertag in Bayern, trotzdem gelten an diesem "stillen Tag" Einschränkungen wie das Tanzverbot.

14.04.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Ist Gründonnerstag 2022 am 13.4.22 in Bayern

Haben die Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien heute offen?

Ist am Gründonnerstag Tanzverbot in Bayern?

Woher kommt der Name und die Bedeutung des Tages?

Ein Überblick über den Donnerstag vor Ostern, was an diesem gefeiert wird, und welche Bräuche und Regeln es an Gründonnerstag 2022 heute gibt.

Ist Gründonnerstag 2022 Feiertag in Bayern?

Nein, selbst im überwiegend katholisch geprägten Bayern ist Gründonnerstag kein Feiertag - aber ein sogenannter stiller Tag. Das bedeutet, dass ab 2 Uhr morgens ein Tanzverbot gilt. Auch öffentliche Veranstaltungen mit lautet Partymusik sind nicht erlaubt, Sportveranstaltungen allerdings schon.

Datum: Wann ist Gründonnerstag?

Gründonnerstag - manchmal auch Palmdonnerstag oder heiliger Donnerstag genannt - ist immer der letzte Donnerstag vor Ostern und der Tag vor Karfreitag. Das genaue Datum schwankt ebenso wie das von Ostern. 2022 ist es der 14. April.

Stiller Tag statt Feiertag in Bayern: Welche Bedeutung hat der Gründonnerstag?

Am Donnerstag vor Ostern gedenken die Christen des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Dem Glauben nach bat Jesus bei diesem Essen seine Anhänger, zum Gedächtnis an seinen Tod künftig gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wenig später starb Jesus am Kreuz. Daran erinnern die Christen am Karfreitag, dem Tag mit den strengsten Regeln überhaupt in Bayern.

Bei der Abendmahlmesse am Gründonnerstag läuten nach katholischer Tradition alle verfügbaren Glocken der Kirche. Dann verstummen sie aus Trauer um den Tod Jesu am Kreuz bis zur Osternachtsfeier, wenn die Auferstehung Christi gefeiert wird.

Woher kommt der Name Gründonnerstag?

Das "Grün" im Wort Gründonnerstag hat vermutlich nichts mit der Farbe zu tun. Nach dem letzten Abendmahl wurde Jesus von Judas verraten und starb später am Kreuz. Daher könnte möglicherweise auch der Name Gründonnerstag kommen, nämlich vom mittelhochdeutschen Wort "greinen", also wehklagen.

Es gibt allerdings auch andere Theorien, woher das "Grün" im Gründonnerstag stammen könnte - etwa von dem Brauch, an diesem Tag besonders grünes, junges Gemüse zu essen, der als Teil des Fastengedankens die Christianisierung überlebte.

Welche Bräuche gibt es an Gründonnerstag?

Wenn nach dem Gloria bei der Messe am Gründonnerstag die Glocken schweigen, schlägt die Stunde der Karfreitagsratschen. Ministrantinnen und Ministranten gehen durch die Straßen und erzeugen mit den hölzernen Klappern eigenartigen Lärm. Auch in der Kirche ersetzen die Ratschen das Glockenläuten etwa bei der Wandlung.

Ein weiterer Brauch ist die bekannte Fußwaschung. Die Bilder des Papstes Franziskus, wie er anderen Menschen die Füße wäscht, gehen jedes Jahr in der Karwoche um die Welt.

In den Kirchen läuten beim Gloria zur Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag die Kirchenglocken zum letzten Mal. Danach verstummen sie aus Trauer um den Tod Jesu am Kreuz bis zur Osternachtsfeier am Sonntag.

Ist am Gründonnerstag Tanzverbot in Bayern?

Ja. Am Gründonnerstag als stiller Tag gilt ein Tanzverbot in Bayern. Das ist im bayerischen Feiertagsgesetz so festgelegt.

Zuletzt im November 2021 hatten die Grünen im bayerischen Landtag einen neuen Anlauf zur Aufhebung des Tanzverbots an den sogenannten stillen Tagen gestartet. Sie fordern eine Gleichstellung aller Kultur- und Tanzveranstaltungen mit Sportereignissen - die sind, ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag, erlaubt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachten die Grünen im Landtag ein. Der Landtag lehnte diesen Vorstoß der Grünen-Fraktion im Februar allerdings ab. Damit bleibt das Tanzverbot an Gründonnerstag bestehen.

Haben die Bäckereien und Geschäfte an Gründonnerstag 2022 in Bayern geöffnet?

Ja, da kein gesetzlicher Feiertag in Bayern ist, haben Geschäfte und Bäckereien an Gründonnerstag 2022 geöffnet.

Welche Corona-Regeln gelten für Gottesdienste in den Kirchen am Gründonnerstag?

Nachdem die Corona-Einschränkungen prakisch aufgehoben sind, gelten auch für die Gottesdienste kaum noch besondere Regeln. Allerdings gibt es einige Empfehlungen, etwa des Bistums Augsburg.

