Diese heiklen Fragen müssen Söder und Aiwanger jetzt klären

CSU und Freie Wähler wollen am Donnerstag den Koalitionsvertrag unterzeichnen und streben dieses Ziel unter großer Verschwiegenheit an. Das hat Gründe.

23.10.2023 | Stand: 21:04 Uhr

Die Handwerker zumindest liegen gut in der Zeit. Mitte August begannen umfangreiche Umbauarbeiten im Plenarsaal des Bayerischen Landtags . Das Ziel: Mehr Licht, Luft und bessere Arbeitsbedingungen für die 203 bayerischen Landtagsabgeordneten, die auch eine digitale Abstimmungsanlage erhalten. Am kommenden Montag soll alles fertig sein und das gilt auch für Vorgänge ein Stockwerk unter dem Plenarsaal. Dort finden die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern statt. Doch wie läuft der Polit-Poker hinter verschlossenen Türen, bei dem beide Seiten sich nur ungern in die Karten schauen lassen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.