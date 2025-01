Nach 31 Jahren: Pächterwechsel am Adlernest

Auf einer der am malerischsten gelegenen Berghütten des DAV gibt es einen Pächterwechsel - nach 31 Jahren. Der bisherige Wirt der Tegernseer Hütte bei Wildbad Kreuth, Michael Ludwig, wird in der nächsten Saison nicht mehr auf die Hütte zurückkehren. Wie mehrere Medien berichteten, übergab er die Pacht an zwei langjährige Mitarbeiter: Andreas Hauber und Sebastian Bailey.

Das Duo kennt das Adlernest bereits seit Langem. „Die kennen sich aus und wissen genau, worauf sie sich einlassen“, sagte der Alt-Pächter Ludwig gegenüber dem Merkur.

Das „Adlernest“ Tegernseer Hütte: Das ist die Berghütte

Die Tegernseer Hütte gilt als eines der spektakulärsten Schutzhäuser des DAV in Bayern. Das Haus thront auf 1650 Metern zwischen dem Doppelgipfel von Roßstein (1698 Meter) und Buchstein (1701 Meter) in den Tegernseer Bergen mit freiem Blick aufs Tal. Die exponierte Lage zwischen den beiden Gipfeln hoch über dem Tal wird auch als „Adlernest“ bezeichnet.

Icon Vergrößern Buchsteingipfel und Tegernseer Hütte im Abendlicht. Foto: Hermann Dobler, Imago Images (Archivbild) Icon Schließen Schließen Buchsteingipfel und Tegernseer Hütte im Abendlicht. Foto: Hermann Dobler, Imago Images (Archivbild)

Die Hütte liegt im Mangfallgebirge, das zu den Bayerischen Voralpen zählt, und wird dem Gemeindegebiet von Kreuth zugeordnet. Sie wird von der DAV-Sektion Tegernsee betrieben. Die Saison auf der Hütte geht meist von Mai bis Anfang November. Die Schutzhütte wurde ursprünglich 1903 an der heutigen Stelle erbaut und im Laufe der Jahre mehrfach renoviert und saniert. So etwa im Jahr 1965, als die Hütte nach einem Blitzschlag neu errichtet werden musste.

2005 folgte eine Erweiterung, Anfang der Corona-Zeit wurde ein neues Brandschutzkonzept umgesetzt. Zuletzt wurde ein neues Klär- und Abwassersystem eingerichtet. Die Hütte wird größtenteils mit eigens erzeugter Energie betrieben. Die Wasserversorgung übernimmt laut DAV unter anderem eine Regenwasserzisterne mit moderner Entkeimungsanlage - versorgt. Die Hütte bietet bis zu 40 Schlafplätzen. Nahrungsmittel, Betriebsmittel und Co. kommen über eine Materialseilbahn auf die Hütte.

Icon Vergrößern Die Tegernseer Hütte aus der Nähe im Jahr 2022. Foto: Bruno Kickner, Imago Images (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Tegernseer Hütte aus der Nähe im Jahr 2022. Foto: Bruno Kickner, Imago Images (Archivbild)

Tegernseer Hütte: Wanderungen, Wanderwege und Co.

Die schnellste Wanderung zur Tegernseer Hütte beginnt am Wanderparkplatz im Bayerwald. Von dort aus geht die Route über die Sonnbergalm (1485 Meter). Für die Strecke sollte man in etwas über zwei Stunden einplanen. Auch auf der Sonnbergalm kann man im Sommer bereits einkehren.

Eine zweite Möglichkeit, auf die Hütte zu gelangen, ist der Weg vom Parkplatz Winterstube durch das Schwarzenbachtal und über die Buchsteinhütte (1260 Meter). Diese Variante nimmt für üblich um die drei Stunden in Anspruch.

Hüttenpächter gesucht: DAV und ÖAV schreiben viele Pachten für 2025 aus

Der Pächterwechsel auf der Tegernseer Hütte verlief reibungslos, das bestätigten auch die Beteiligten gegenüber mehreren Medien. Für die Nachfolge war keine offizielle Ausschreibung nötig. In vielen anderen Fällen ist das nicht so. Und Hüttenpachten werden regelmäßig frei. Aktuell (Stand 13.1.2025) suchen die Alpenvereine aus Deutschland und Österreich für rund zehn Hütten nach neuen Pächtern oder Pächterinnen. Auch wer nicht gleich den Betrieb für eine ganze Hütte schultern will, hat die Möglichkeit, im Sommer auf einer Berghütte als Saisonarbeiter oder -arbeiterin anzuheuern. Wo Hilfskräfte für die Saison 2025 gesucht werden, lesen Sie hier.

Steckbrief Tegernseer Hütte: Öffnungszeiten & Co.

Baujahr: Ursprünglich 1903

Letzte Sanierung: 2022

Saison: Zweites Maiwochenende bis erstes Novemberwochenende

Öffnungszeiten: In der Saison täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Pächter: Andreas Hauber, Sebastian Bailey