Den Sommer auf einer Alpe verbringen? Diese Berghütten in Deutschland und Österreich suchen Sie

Wer schon immer mal den Sommer auf einer Berghütte verbringen wollte, hat in der kommenden Saison Gelegenheit dazu: Viele Hütten in Bayern und Österreich suchen nach Verstärkung. Vom Allrounder über Koch bis hin zur Servicekraft - auf diesen Alpenvereinshütten können Sie mit anpacken.

(Stand: 3. Januar 2025)

Diese Allgäuer Hütten suchen im Sommer nach Verstärkung

Für Hütten im Allgäu sind auf der Website des Deutschen Alpenvereins aktuell keine Stellen ausgeschrieben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der nächsten Wochen noch Saisonjobs angeboten werden.

Lesen Sie auch: Ehepaar aus Durach verbringt seit 20 Jahren Sommer in den Bergen

Auf diesen Berghütten in Bayern können Sie im Sommer mitarbeiten

Anders ist die Situation in vielen Alpenvereinshütten außerhalb des Allgäus. Diese Stellenangebote für Saisonjobs auf Berghütten gibt es in Bayern:

Brunnsteinhütte (Karwendelgebirge)

Die Brunnsteinhütte auf 1560 Metern Höhe sucht für die Sommersaison 2025 von Mai bis Oktober einen Hüttenallrounder. Südlich von Mittenwald im Karwendelgebirge gelegen, bietet die Hütte unter anderem einen Blick auf das Wettersteingebirge mit der Zugspitze, die Stubaier Alpen und die Ammergauer Alpen. Für Wanderer und Bergsteiger gibt es in der 1965 ausgebauten Schutzhütte insgesamt 38 Schlafplätze.

Icon Vergrößern Die Brunnsteinhütte im Karwendelgebirge ist bei Familien, Wanderern und Kletterern gleichermaßen beliebt. Foto: IMAGO / Westend61 Icon Schließen Schließen Die Brunnsteinhütte im Karwendelgebirge ist bei Familien, Wanderern und Kletterern gleichermaßen beliebt. Foto: IMAGO / Westend61

Knorrhütte (Wettersteingebirge)

Die Knorrhütte in der DAV-Sektion München braucht für die kommende Sommersaison von Ende Mai bis Anfang Oktober einen Allrounder und eine Küchenhilfe. Sie wurde 1855 erbaut und ist ein Anlaufpunkt für Wanderer, die über Garmisch-Partenkirchen durch das Reintal auf die Zugspitze gelangen möchten. Auf einer Höhe von 2051 Metern gelegen, bietet die Hütte über 100 Schlafplätze.

Icon Vergrößern Die Knorrhütte des Deutschen Alpenvereins im Wettersteingebirge am Zugspitzplatt sucht Verstärkung für die Sommersaison. Foto: Michael Munkler Icon Schließen Schließen Die Knorrhütte des Deutschen Alpenvereins im Wettersteingebirge am Zugspitzplatt sucht Verstärkung für die Sommersaison. Foto: Michael Munkler

Neue Traunsteiner Hütte (Berchtesgadener Alpen)

Für die Sommersaison 2025 ab Mitte Mai bis etwa Mitte Oktober benötigt die Neue Traunsteiner Hütte auf der Reiter Alm in den Berchtesgadener Alpen einen Allrounder, eine Servicekraft, eine Küchenhilfe oder einen Koch. Die 1938 fertiggestellte und 1982 renovierte Alpenvereinshütte mit über 100 Schlafplätzen gehört zur Gemeinde Schneizlreuth in Oberbayern und liegt auf 1570 Metern Höhe.

Lesen Sie auch: Dieser Elfjährige verbringt den Sommer auf der Alp - und das schon zum dritten Mal

Arbeiten im Sommer: Saisonjobs auf Berghütten in Österreich

Und auch in Österreich gibt es viele Gelegenheiten, sich auf einen Saisonjob auf einer Berghütte zu bewerben:

Adolf-Noßberger-Hütte (Hohe Tauern)

Einen „Top-Job über den Wolken“ bietet laut Stellenanzeige des Alpenvereins die Adolf-Noßberger-Hütte im Gradental an. Von Juni bis September 2025 sucht die Hütte auf 2488 Metern Höhe im Nationalpark Hohe Tauern einen Allrounder. Die 1931 fertiggestellte und 1981 umgebaute Alpenvereinshütte gehört zur Gemeinde Großkirchheim in Kärnten, liegt am Gradensee und besitzt 50 Schlafplätze.

Icon Vergrößern Die Adolf-Noßberger-Hütte im Gradental ist umgeben von 15 Dreitausendern. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Die Adolf-Noßberger-Hütte im Gradental ist umgeben von 15 Dreitausendern. Foto: IMAGO / imagebroker

Hanauer Hütte (Lechtaler Alpen)

Einen Koch sucht die 1897 erbaute Hanauer Hütte in den österreichischen Lechtaler Alpen. Sie liegt auf 1922 Metern Höhe im Bezirk Reutte in Tirol und verfügt über hundert Schlafmöglichkeiten. Die Sommersaison in der Hütte am Ende des Angerletals läuft von Mitte Juni bis Ende September.

Lesen Sie auch: „Einzigartiges Erlebnis“ - Rollstuhlfahrerin Juliane Dorn verbrachte Sommer auf Schweizer Alpe

Otto-Mayr-Hütte (Allgäuer Alpen)

Ebenfalls im Bezirk Reutte sucht die Otto-Mayr-Hütte nach Verstärkung: Hier können Sie sich als Allrounder, Koch oder Küchenhilfe bewerben. Die Hütte befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Musau in den Tannheimer Bergen und gehört damit zu den Allgäuer Alpen. Der Zeitraum der Sommersaison erstreckt sich bei der auf 1530 Metern hoch gelegenen Hütte in Tirol von Mitte Mai bis Mitte Oktober.

Icon Vergrößern Blick vom Gimpel auf die Füssener Hütte (links) und die Otto-Mayr-Hütte (rechts) des DAV. Foto: Mark Bihler Icon Schließen Schließen Blick vom Gimpel auf die Füssener Hütte (links) und die Otto-Mayr-Hütte (rechts) des DAV. Foto: Mark Bihler

Gablonzer Hütte (Dachsteingebirge)

Südlich der Zwieselalm am Fuß des Donnerkogels im Gosaukamm befindet sich die Gablonzer Hütte auf 1550 Metern Höhe, die ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Kletterer ist. Sie sucht für die Sommersaison 2025 vom 10. Mai bis zum 2. November einen Allrounder. Erreichbar ist die Hütte der Sektion Neugablonz-Enns, die zur Gemeinde Gosau in Oberösterreich gehört, mit der Seilbahn und zu Fuß.

Memminger Hütte (Lechtaler Alpen)

Gleich mehrere Jobangebote gibt es auf der Memminger Hütte im österreichischen Tirol. Ausgeschrieben sind für die Sommersaison 2025 von Juni bis Anfang Oktober Stellen als Allrounder, Koch oder Küchenhilfe, Servicekraft und Mitarbeiter für die Zimmerpflege. Die Hütte auf 2242 Metern Höhe liegt am Unteren Seewisee und verfügt über 100 Lagerplätze.

Icon Vergrößern Warum nicht den Sommer auf der Memminger Hütte in Tirol verbringen? Foto: Mark Bihler Icon Schließen Schließen Warum nicht den Sommer auf der Memminger Hütte in Tirol verbringen? Foto: Mark Bihler

Grüntenhütte (Wilder Kaiser)

Die Grüntenhütte auf der Südseite des Wilden Kaisers in Tirol sucht von Ende Mai bis Anfang Oktober einen Allrounder. Sie befindet sich auf 1620 Metern Höhe und bietet einen Panoramablick über Ellmau und Going. Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Auch im Allgäu gibt es in Rettenberg eine Grüntenhütte - die jedoch bis auf Weiteres geschlossen ist.

Lesen Sie auch: Diese drei Schwestern packen über den Sommer auf drel Alpen mit an

Tilisuna-Hütte (Rätikon)

Mehrere Allrounder werden auf der Tilisuna-Hütte in der Sektion Vorarlberg gesucht. Die Sommersaison 2025 auf der Hütte südlich von Tschagguns in der Region Montafon dauert etwa von Mitte Juni bis Anfang Oktober. Auf einer Höhe von 2211 Metern gelegen, bietet die Hütte insgesamt 35 Betten und 105 Lagerplätze.

Winnebachseehütte (Stubaier Alpen)

Für die Sommersaison vom 20. Juni bis zum 3. Oktober sucht die Winnebachseehütte in den Stubaier Alpen auf 2362 Metern Höhe sowohl einen Koch als auch einen Allrounder. Die im Jahr 1901 erbaute Hütte zählt zur Sektion Hof des Deutschen Alpenvereins, liegt am Winnebachsee nördlich von Gries im Sulztal und verfügt über 35 Übernachtungsplätze.

Welche Berghütten in Deutschland und Österreich neue Pächter suchen, lesen Sie hier.