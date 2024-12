VfL-Turner schaffen Sprung auf die internationale Bühne

Anstrengende und stressige, aber auch sehr erfolgreiche Tage liegen hinter der gemeinsamen Wettkampfgruppe „Akrobatik Astral & One Passion“ des VfL Buchloe.

Kürzlich fand das Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ in Worms statt. Dieser Wettbewerb des Deutschen Turnerbundes bringt die besten Showgruppen aus ganz Deutschland zusammen. Insgesamt 33 Teams und etwa 900 Teilnehmer nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Choreografien werden von einer Fachjury und einem prominenten Gast bewertet, die am Ende die 15 besten Showgruppen Deutschlands küren.

VfL-Turner zeigen ihre Show „Wölfe in der Nacht“

Bereits vor dem Turniertag machten sich die Teilnehmer des VfL Buchloe gemeinsam auf den Weg nach Worms, um einen Tag später ausgeruht in den Wettbewerb zu starten. Nach der Eröffnung des Bundesfinales und dem Einzug der verschiedenen Showgruppen begannen die Vorbereitungen für den Wettkampf selbst. Die Requisiten wurden aufgebaut, Haare frisiert, Schminke aufgetragen und die Kostüme wurden angezogen.

Nachmittags war es dann so weit: Die Wölfe und Pfadfinder des VfL Buchloe zeigten ihre Show „Wölfe in der Nacht“ und warteten anschließend gespannt bis zur Siegerehrung. Und das Warten lohnte sich: „Akrobatik Astral & One Passion“ erhielt das zweithöchste Prädikat „ausgezeichnet“ und trägt somit den begehrten Titel „DTB-Showgruppe 2024“. Diese ausgezeichnete Leistung verschaffte den Sportlern die Ehre, am Abend bei der „Rendezvous-der-Besten-Show“ aufzutreten und ihre Choreografie vor einem noch größeren Publikum und über den Livestream des sportdeutschland.tv zu präsentieren.

Showgruppe qualifiziert sich für „World Gym for Life Challenge 2025“

Durch diese Auszeichnung hat sich die Gruppe zudem für die Weltmeisterschaft „World Gym for Life Challenge 2025“ im Juli in Lissabon qualifiziert. Dieses Event bietet der Showgruppe die Möglichkeit, ihre Leistung auf einer internationalen Bühne zu präsentieren und sich mit den besten Showgruppen der Welt zu messen.

Um dieses Erlebnis allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von „Akrobatik Astral & One Passion“ zu ermöglichen, läuft bis zum 8. Januar ein Crowdfunding-Projekt der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu.