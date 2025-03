Das geplante Glasfaser-Projekt ist eine gute Nachricht für Buchloe

Für die Arbeitnehmer bringt die Digitalisierung große Chancen mit sich. Viele fahren nicht mehr an fünf Tagen die Woche ins Büro, sondern genießen die Freiheit, ihren Job ab und ab von zu Hause aus zu verrichten. Damit sie im Homeoffice ordentlich arbeiten können, ist eine stabile Verbindung mit schnellem Internet die absolute Grundvoraussetzung. Wenn die leistungsschwache Leitung mit den Betriebssystemen nicht zurechtkommt oder die Kollegen in Videokonferenzen nur eine verschwommene Gestalt wahrnehmen können, ist das Homeoffice nämlich schnell Geschichte. Gerade für Buchloe, wo nicht wenige Großstadt-Pendler beheimatet sind, ist es also eine gute Neuigkeit, dass ein Unternehmen den großflächigen Glasfaser-Ausbau anstrebt. Das steigert die Attraktivität als Wohnort.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internetverbindung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis