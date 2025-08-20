Die 1B-Mannschaft als Sprungbrett aufs Deck der Piraten

Während die Kaderplanung des ESV Buchloe für die kommende Bayernligasaison langsam aber sicher auf die Zielgerade einbiegt, bekommt das Team der Piraten nochmals Zuwachs. Denn mit Verteidiger und Eigengewächs Matthias Konietzny und Angreifer Adrian Weis stehen künftig zwei Spieler im Bayernliga-Aufgebot, die bereits in der 1B-Mannschaft Spielpraxis gesammelt haben. Nachdem beide die Freibeuter bereits in der Endphase der letzten Saison unterstützt hatten, werden sie im kommenden Winter nun fest zum Bayernligateam der Rot-Weißen gehören.

Eishockeyspieler aus dem ESV-Nachwuchs sollen Chancen bekommen

„Wir wollen die Durchlässigkeit zwischen Pirates und 1B-Team weiter verbessern, um Spielern aus dem eigenen System und Nachwuchs die Chance zu geben, sich zu zeigen, sich zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen“, berichtet ESV Team-Manager David Strodel. „Es ist daher schön zu sehen, dass sich Spieler wie Matthias, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, oder auch Adrian, der sich mit harter Arbeit empfohlen hat, in unseren Fokus spielen und nun die Chance bekommen, sich weiter auf Bayernliga-Niveau zu etablieren.“ So soll die 1B-Mannschaft der Buchloer weiterhin Bindeglied und Sprungbrett zugleich sein, damit sich motivierte und engagierte Spieler für die Erste Mannschaft empfehlen können.

Konietzny bewies sein Talent im Buchloer Nachwuchsteam

Bestes Beispiel dafür ist dabei Matthias Konietzny, der seine Ausbildung im eigenen Nachwuchs genossen hat und der laut Strodel die richtige Einstellung und Motivation mitbringt, um sich auf Bayernliga-Niveau weiter zu beweisen. „Ich hatte im Nachwuchs damals selbst das Vergnügen, ihn eine Saison lang zu trainieren, und schon dort war sein Talent erkennbar“, erinnert sich der Team-Manager, der während seiner Laufbahn auch als Nachwuchstrainer aktiv war.

Harte Arbeit und bindungsloser Einsatz: Das legte Adrian Weis in seinen Bayernliga-Auftritten an den Tag, als er in der Abstiegsrunde und in den Playdowns Spielzeit bekam. Dabei wusste der 32-jährige Stürmer zu überzeugen – belohnte sich in den Duellen gegen Pfaffenhofen mit einem wichtigen Tor.

Gute Verzahnung mit der 1B-Mannschaft

Neben Weis und Konietzny werden noch drei weitere Akteure aus der 1B-Mannschaft, die bereits im Sommertraining mit an Bord waren, zum erweiterten Kader gehören. So werden die jungen Eigengewächse Luca Asner (21) und Marco Schwarz (23) sowie der erfahrene Philip Birk (35) in der Vorbereitung mit dabei sein. Für Strodel ist das der logische Schritt in der guten Verzahnung mit der 1B-Mannschaft um die beiden Trainer Christian „Blacky“ Schwarz und Christian Vaitl, die auch im kommenden Winter nahtlos weiterlaufen soll.