Fahrradstellplätze am Buchloer Bahnhof: Gut investierte Millionen

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, kann einem schwindelig werden: Die Kosten für die neuen Fahrradstellplätze am Bahnhof Buchloe belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro. Sie bieten Platz für 712 Fahrräder. Jeder einzelne Stellplatz kostet also 3792 Euro. Die gute Nachricht: Das Geld muss die Stadt nicht alleine aufbringen. Es gibt hohe Zuschüsse. Denn die Stadt hat sich erfolgreich für ein Projekt beworben, das im vergangenen halben Jahr umgesetzt wurde. Die schlechte Nachricht: Am Ende bleiben noch fast 600.000 Euro, die die Kommune selbst stemmen muss.

