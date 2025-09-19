Vor dem Start der kommenden Saison testet der ESV Buchloe gegen die direkte Konkurrenz

Nach dem gelungenen Auftakt in die Vorbereitungsphase mit einem 7:1 Heimerfolg gegen den Landesligisten Wanderers Germering stehen für die Buchloer Pirates an diesem Wochenende nun die ersten beiden Duelle gegen zwei direkte Bayernligakonkurrenten an. Am Freitag empfangen die Freibeuter ab 20 Uhr zunächst die EA Schongau, ehe am Sonntag ab 17.30 Uhr bei den Peißenberg Miners der erste Test auf fremdem Eis wartet. Beide Partien werden live auf SpradeTV übertragen.

Reichlich Tore gab es am vergangenen Sonntag zum Start der Buchloer in die Vorbereitungsphase zu sehen. Mit 7:1 schlugen die Freibeuter den klassentieferen Landesligisten Germering am Ende souverän. Doch an diesem Wochenende dürften die Gegner etwas herausfordernder werden, wenn der ESV auf die ersten beiden Mitstreiter aus der Bayernliga trifft. Dabei gastieren am Freitag zunächst die Schongau Mammuts in der Buchloer Halle.

Buchloer Piraten wollen in der Vorbereitung Selbstvertrauen tanken

Für die Truppe von Neu-Trainer Christian Kratzmeir, der im Sommer Ken Latta an der Bande abgelöst hat, ist es bereits der fünfte Test in der laufenden Vorbereitung. Neben zwei Siegen gegen die Landesligisten EV Ravensburg 1B (5:2) und Pfronten (8:2) kassierten die Lechstädter auch bereits zwei Niederlagen gegen Kempten (1:4) und beim Derby gegen den Oberligisten Peiting, wobei man sich hier beim 4:6 zumindest ergebnistechnisch wirklich achtbar aus der Affäre zog. Nun also steht das nächste Duell an. Die Piraten absolvieren ihrerseits erst ihren zweiten Test und wollen nach dem Auftaktsieg möglichst gleich den nächsten Heimerfolg fürs Selbstvertrauen einfahren.

Nach dem Vergleich mit den Mammuts am Freitag wartet am Sonntag dann das erste Auswärtsspiel auf die Pirates. Dazu reisen die Freibeuter zu den Miners nach Peißenberg, die eine bewegte vergangene Saison hinter sich haben – und das lag gar nicht unbedingt am sportlichen Abschneiden. Mit dem Aus in den Viertelfinal-Playoffs gegen den späteren Vizemeister Königsbrunn waren die Miners zwar nicht ganz so erfolgreich wie in der Vorsaison, als sie Vizemeister wurden, aber vor allen Dingen machte ihnen die Eishallenproblematik zu schaffen.

Erstes Auswärtsspiel wartet auf den ESV Buchloe am Sonntag

Denn der Hauptverein, der TSV Peißenberg, wollte die Halle nicht mehr weiterbetreiben und so stand die Sportstätte und damit auch die Zukunft des Peißenberger Eishockeys auf der Kippe. Umso bemerkenswerter war es, wie sich Fans und die Verantwortlichen der Miners nach dieser Hiobsbotschaft mit großem Engagement für den Erhalt einsetzten. Und das wurde letztlich belohnt: Der Fortbestand der Halle und somit auch der des Peißenberger Eissports konnte dank Spenden in Höhe von über 170.000 Euro gesichert werden.

Finanzspritze für die Peißenberger Miners: 1,2 Millionen-Investition

Außerdem löste man sich vom TSV und gründete mit den Miners Peißenberg einen neuen Verein, der dann sogar noch eine weitere Finanzspritze erhielt. Denn die „Murphy Family Foundation“, eine Stiftung der Eltern von Miners-Topscorer Ryan Murphy, investierte zusätzlich 1,2 Millionen in den Erhalt der Eishalle, in der die Buchloer nun am Sonntag zum ersten Testspiel auf fremdem Eis reisen werden. Da die Miners auch heuer sicherlich zu den Playoff-Kandidaten zählen, wird dies der nächste Härtetest für die Piraten-Truppe von Coach Waldemar Dietrich.

