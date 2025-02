Gemeinde Jengen verzichtet auf Grünen Strom

In seiner jüngsten Sitzung entschied der Gemeinderat Jengen auch über einen Zuschuss für die Musikschule in Buchloe, eine Neuerung für die Kita in Weinhausen und darüber, wie die Kommune künftig ihren Strom einkauft

Stromlieferung: Weil die bestehenden Stromlieferverträge für die Gemeinde Jengen zum Jahresende auslaufen, musste sich der Gemeinderat bereits jetzt über das Ausschreibungsverfahren für die nächste Verhandlungsrunde beraten. Die Bündelausschreibung, die über den Bayerischen Gemeindetag angeboten wird, hätte in den letzten Jahren immer zu guten Ergebnissen geführt, erläuterte Bürgermeister Neuner. Die formale Umsetzung für die Ausschreibung wird über den Dienstleister „enPortal“ erfolgen. Eine kurze Diskussion ergab sich unter den Räten, ob bei den Angeboten „Grüner Strom“ bevorzugt werden sollte. Letztendlich wurde mit 12:1 Stimmen eine Beteiligung an der Bündelausschreibung mit „Normalem Strom“ entschieden.

Musikschule: Abgelehnt wurde ein Zuschussantrag der Musikschule der Volkshochschule Buchloe, die auch Schüler aus Jengen unterrichtet. Zur Begründung hieß es, dass die örtlichen Musikunterrichtsangebote von privaten Trägern oder dem Musikverein aktuell auch keine Unterstützung erhalten. Hier wolle man alle gleich behandeln.

Kinderpflegerin: Einstimmig befürwortet wurde die Beteiligung an der Ausbildung von Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern in der Kindertagesstätte Weinhausen. Die Struktur der Ausbildung wurde angepasst, sodass künftig zwei Tage pro Woche (bisher einer) als Praxisanteil enthalten sind. Die Auszubildenden erhalten zudem künftig eine Vergütung von rund 450 Euro. „Wenn wir auch weiterhin gutes Personal haben wollen, ist es geboten, dass wir uns auch an der Ausbildung beteiligen“, resümierte Bürgermeister Neuner.

Unter Verschiedenes wurde vereinbart, dass im diesjährigen Eisstockschützenturnier wieder ein Team des Gemeinderates antreten wird.