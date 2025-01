Große Investition in schwierigen Zeiten

Die Dimensionen sind gewaltig, und sie werden das Buchloer Stadtbild im Westen verändern: Zehn Hektar Fläche, im Mittelpunkt eine Halle, die allein 2,7 Hektar Grundfläche hat. Hinzu kommen weitere Lager- und Produktionsgebäude. Das Unternehmen Hörmann möchte sich im Westen von Buchloe vergrößern. Es bekennt sich damit klar zum Standort am Hauptsitz in Buchloe. Das ist erfreulich - gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das Unternehmen bereit, optimistisch in die Zukunft zu planen.

