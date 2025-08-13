Maischberger gibt Metzgerei-Leitung in Buchloe ab

Die Familie Maischberger wird sich im September aus dem Betrieb in der Angerstraße zurückziehen und nach 59 Jahren die Leitung abgeben. Seit 1966 versorgt die Metzgerei die Buchloer unter anderem mit Wurst und Fleisch, nun wandert der Betrieb in neue Hände.

Metzgerei Maischberger in Buchloe: Betrieb wandert in neue Hände

„Wir sind froh, mit Metzgermeister Alexander Siebenhütter von der ‚Hofmetzgerei zur oberen Mühle‘ aus Egling an der Paar einen Kollegen gefunden zu haben, der das Fachgeschäft mit dem bekannten Personal und mit feinen, regionalen Spezialitäten weiterführt“, erklärt Geschäftsinhaber Christian Maischberger.

Icon vergrößern Die Belegschaft der Metzgerei Maischberger beim Ausflug in Salchenried am Auerberg. Foto: Maischberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Belegschaft der Metzgerei Maischberger beim Ausflug in Salchenried am Auerberg. Foto: Maischberger

Außerdem tauschte die Maischberger-Belegschaft kürzlich beim Mitarbeiter-Fest für einen Tag die Geschäftsräume in der Angerstraße „gegen den herrlichen Kraftort und Verweilplatz ‚Mächlerhof‘ von Julia und Stephan Babel in Salchenried am Auerberg“, heißt es in einer Mitteilung des Betriebs. Der Allgäuer Landtagsabgeordnete „und Metzgerkollege“ Andreas Kaufmann (CSU) aus Roßhaupten war an dem Sommertag ebenfalls zur Feier gekommen, um zusammen mit Christian Maischberger einige Jubilare mit Urkunden und Medaillen der Handwerkskammer für Schwaben zu ehren.

Landtagsabgeordneter ehrt langjährige Maischberger-Mitarbeiter

So würdigte der laut Mitteilung „einzige selbstständige Handwerksmeister im Bayerischen Landtag“ in seiner Ansprache die Treue der Mitarbeiter im Handwerk und stellte die „unschlagbare Einheit“ heraus, die von Inhaberfamilie und Angestellten gemeinsam gebildet wird. „Da wird nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern auch zusammen gefeiert“, so Kaufmann. In einer bewegenden Rede würdigten zudem Daniela Marando und Monika Jungbauer das gemeinsam Geschaffene. So sei „Maischberger zu einer Marke und zu unserer Familie“, geworden. (pm)

Ehrungen Geehrt für die Betriebszugehörigkeit wurden Monika Weiler (13 Jahre), Heidrun Bleyer (14 Jahre), Daniela Marando (17 Jahre), Kerstin Petter (23 Jahre)

Die Silbermedaille bekam Martina Schindler (30 Jahre)

Und eine Goldmedaille bekamen Ulrike Kuhn (47 Jahre), Reinhold Hofer (48 Jahre) sowie Helga Maischberger (59 Jahre)