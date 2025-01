Nach Schlaganfall: Hilfsaktion für Vierjährige in Buchloe gestartet

Für ein vierjähriges Mädchen aus Buchloe, das am vergangenen Samstag einen Schlaganfall erlitten hat, findet am Freitag, 10. Januar, zwischen 14 und 22 Uhr eine Hilfsaktion im Café my türkis in der Buchloer Bahnhofstraße statt. Wie Angela Schäfer, eine Freundin der Mutter des Mädchens, mitteilt, endet an diesem Tag der reguläre Verkauf im Lokal um 14 Uhr, ab dann sollen Spenden gesammelt werden.

Spendenaktion mit Auktionen startet in Buchloe am Freitag

Für einen kleinen Obolus bekommen die Gäste „Kaffee, Kuchen, Glühwein und Sandwiches“, sagt Schäfer. Zudem ist ein Kinderschminken zwischen 15 und 17 Uhr geplant, bei dem sich die Buben und Mädchen fantasievoll verzieren lassen können, und gegen Abend startet eine Auktionsrunde.

Icon Vergrößern Unter anderem können die Gäste dieses Dirndl ersteigern. Foto: Matthias Kleber Icon Schließen Schließen Unter anderem können die Gäste dieses Dirndl ersteigern. Foto: Matthias Kleber

Versteigert werden in dem Buchloer Lokal „ein handgefertigtes Damendirndl“ um 18 Uhr und Fahrten mit einem Oldtimer, die im Sommer stattfinden sollen, ab 19 Uhr. „Die Idee für die Aktion hatte das my türkis-Team“, betont Schäfer, die sich über so viel Hilfsbereitschaft freut. Wer helfen möchte, aber am Freitag keine Zeit hat, der kann ab sofort ins Café kommen, dort eine Spende abgeben und sich dafür eine kleine Leckerei mitnehmen. Der gesamte Erlös soll der betroffenen Familie zugute kommen.

Mädchen nach Schlaganfall stark eingeschränkt

Bislang sei die Unterstützung, die die Betroffenen in dieser schwierigen Zeit in Buchloe erfahren haben, „wirklich toll“, sagt Schäfer. Mit dem Geld könnten etwa spezielle Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen finanziert werden, deren Kosten die Krankenkasse nicht übernimmt. Durch ihr Engagement will Schäfer ihre Freundin entlasten, damit diese sich nicht mit möglichen Kosten, die auf sie zukommen könnten, beschäftigen muss, sondern sich voll auf ihre Tochter fokussieren kann.

Nach dem Schlaganfall am Samstag sei das kleine Mädchen körperlich stark eingeschränkt, berichtet Schäfer im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach wie vor befinden sich Mutter und Kind in einem Krankenhaus in Augsburg.