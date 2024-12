Silvester in Buchloe - die nicht ganz so stade Zeit

Was sollten Buchloer während Silvester beachten, um Brände zu vermeiden?

Feuerwerkskörper sollten nicht in der Nähe von Gebäuden gezündet werden, weiß Feuerwehrsprecher Fabian Benkowitsch. Insbesondere von Holzlagern, Stadel und Sägewerken gilt es, Abstand zu halten. Weiter empfiehlt die Feuerwehr, als Abschussrampen nur Flaschen mit festem Stand zu verwenden - etwa in einer Getränkekiste. Die Raketen müssen so ausgerichtet sein, dass ihre Flugbahn sie nicht in die Nähe von Gebäuden oder Menschen führt. Um die Gefahr von Wohnungs- und Hausbränden zu minimieren, rät die Feuerwehr zudem, in der Silvesternacht Fenster und Türen geschlossen zu halten, damit Feuerwerkskörper nicht in die Räume gelangen. Und weiter: „Entfernen Sie außerdem brennbare Gegenstände wie Möbel oder Hausrat von Ihrem Balkon und Ihrer Terrasse.“ Vor allem, wenn sich Kinder und Jugendliche im Haus aufhalten, „empfehlen wir, besonders vorsichtig zu sein“, erklärt Benkowitsch.

Hat die Feuerwehr rund um die Feiertage besonders viel zu tun?

„Es lassen sich aus unserer Sicht keine grundsätzlichen Regelmäßigkeiten für Buchloe erkennen“, berichtet Benkowitsch und betont: „Achtsamkeit bleibt ein wichtiges Gebot.“ Beim Blick auf die Einsatzzahlen aus den Jahren 2022 bis 2024 stellt die Buchloer Wehr aber „insgesamt ein erhöhtes oder mindestens durchschnittliches, teils witterungsbedingtes, Einsatzaufkommen in den Januar- und Dezembermonaten fest“.

Wie stellt sich die Einsatzlage in Buchloe konkret dar?

Bei etwa 160 Einsätzen im Jahr – Unwetter im Juli 2023 und Hochwassereinsätze 2024 ausgenommen – ergeben sich folgende Zahlen: Im Dezember 2022 und Januar 2023 gingen bei der Buchloer Wehr zusammen insgesamt 28 Alarme ein, im Dezember 2023 und Januar 2024 waren es 38 und im Dezember 2024 bis dato 13. „Das hat zur Folge, dass die sogenannte stade Zeit für uns Einsatzkräfte oft nicht besonders ruhig ist“, so Benkowitsch. Am vergangenen Montag beispielsweise „arbeiteten unsere Kameradinnen und Kameraden noch kurz vor Weihnachten vier Einsätze an einem Tag ab.“

Weil es sich bei dem Großteil der Einsätze rund um Weihnachten allerdings nicht um Brände handelt, vermutet der Feuerwehrsprecher: „Der Brandschutz in Gebäuden, im Bereich der Technik, die Präventionsarbeit und die Achtsamkeit der Bürgerinnen und Bürger scheinen zu greifen.“ An Silvester sieht die Lage mitunter anders aus: In der Nacht auf den ersten Januar 2024 gab es gleich drei Alarme, die auf Silvesterfeuerwerk schließen ließen, so Benkowitsch.