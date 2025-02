Der Ostallgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) hat sich in Lamerdingen mit Vertretern der Futtertrocknung „Edelgrün“ ausgetauscht. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen gestiegene Energiekosten, der Strukturwandel in der Landwirtschaft und gesellschaftliche Anforderungen an nachhaltige Praktiken.

Redaktion Allgäuer Zeitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stephan Stracke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lamerdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis