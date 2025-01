Volleyballcamp für Jugendliche in Buchloe geplant

Die Lechrain Volleys veranstalten nach 2024 heuer zum zweiten Mal ein Volleyball-Camp für Jugendliche, und zwar vom 5. bis zum 7. März. Drei actionreiche Tage voller Volleyball in Buchloe, mit einer „einzigartigen Camp-Atmosphäre“ und viel Spaß mit anderen Spielerinnen und Spielern versprechen die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: Ein abwechslungsreiches Programm, das frische Impulse für das Spiel liefert, warte auf die Teilnehmenden. Im Fokus steht heuer der Angriffsschlag.

Volleyballcamp 2025 in Buchloe: Das ist geplant

Die Kinder und Jugendlichen erlernen laut den LRV-Verantwortlichen „neue Angriffstechniken, können ihre bestehende Technik verbessern und den Angriffs-Köcher erweitern“. Ziel sei es, noch variabler angreifen zu können.

Anmelden können sich alle Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Trainiert wird in insgesamt sechs Hallenteilen in je zwei Dreifach-Turnhallen. Zwei Trainingseinheiten stehen täglich auf dem Programm – mitsamt Videoanalysen und viel freiem Spiel. Inbegriffen sind Übernachtungen in separaten Sälen für Mädchen und Jungs sowie Vollverpflegung, teilen die Veranstalter mit.

Trainerteam soll die Jugendlichen beim Camp in Buchloe schulen

Ein Trainerteam der Lechrain Volleys aus lizenzierten B- und C-Trainern des Bayerischen Volleyballverbandes sowie aus der Ersten Bundesliga zeigt den Nachwuchstalenten, wie sie ihren Angriffsschlag verbessern. Die LRV-Trainer bringen Erfahrungen aus dem Jugendbereich sowie aus dem Training im Ausbildungsstützpunkt mit. Die Lechrain Volleys sind seit 2022 offizieller Ausbildungsstützpunkt des Bayerischen Volleyballverbandes.

Die Einteilung im Camp erfolgt nach Leistungsvermögen. Neben dem Training auf dem Feld gibt es weitere Angebote wie Workshops zur mentalen Stärke oder Yoga für Kinder. Dazwischen bleibt den Organisatoren zufolge Zeit, um andere Kids kennenzulernen. Die Teilnehmeranzahl ist auf insgesamt 100 beschränkt. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Zahlungseingang. Die Kosten betragen 245 Euro. Anmeldung auf der LRV-Homepage. (pm)