Dreister Ladendiebstahl in Buchloe – Polizei sucht Zeugin

Kosmetikartikel im Wert von insgesamt etwa 700 Euro wollte ein Mann am Montagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, in einem Drogeriemarkt in Buchloe stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Plan des 40-Jährigen jedoch von einer aufmerksamen Zeugin vereitelt. Sie hatte das dreiste Verhalten des Mannes beobachtet und den Diebstahl sofort dem Personal gemeldet.

Aufmerksame Zeugin vereitelt Diebstahl in Buchloer Drogeriemarkt

Eine Mitarbeiterin stellte den mutmaßlichen Dieb noch im Laden. Er wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Die gestohlenen Waren wurden sichergestellt, der Mann muss sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten.

Polizei sucht Zeugin

Die Polizeiinspektion Buchloe hebt die entscheidende Rolle der Zeugin hervor, die durch ihr schnelles Handeln möglicherweise größeren Schaden verhindert hat. Nun wird diese wichtige Zeugin dringend gesucht, um die Ermittlungen abzuschließen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 08241/96900 bei der Polizei zu melden.