Piraten sind mächtig unter Zugzwang im Jahresendspurt

Derby und Dingolfing! So lautet das anspruchsvolle Programm im Jahresendspurt für die Buchloer Piraten in der Eishockey-Bayernliga. Denn kurz vor dem Jahreswechsel stehen für die Gennachstädter nochmals zwei Partien an, die es in sich haben und in denen die Freibeuter nach den letzten beiden punktlosen Wochenenden bereits gehörig unter Druck stehen. Denn wenn Buchloe noch ernsthaft ein Wörtchen im Kampf um die Top 10 Ränge mitreden möchte, benötigen die Rot-Weißen nach zuletzt vier Niederlagen in Folge endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten. Dazu hat der ESVB am letzten Wochenende des Jahres aber zwei richtig schwere Aufgaben vor sich. Am Freitag geht es ab 19.30 Uhr zunächst zum Allgäu-Derby nach Kempten, ehe Buchloe dann am Sonntag zu Hause ab 17 Uhr den EV Dingolfing zum abschließenden Spiel des Jahres erwartet.

Ernüchterung beim ESV Buchloe

Die Ernüchterung in den letzten Duellen war groß im ESV-Lager. Denn nachdem Buchloe vor Kurzem noch sensationell den Tabellenführer aus Erding geschlagen hat, setzte es anschließend vier Niederlagen in Serie. Und damit haben die Buchloer auch erst einmal den direkten Kontakt zu den Pre-Playoff-Plätzen abreißen lassen müssen, da der Abstand auf den Tabellenzehnten, den HC Landsberg, mittlerweile auf ganze acht Zähler angewachsen ist. Will der ESV nochmals den Anschluss herstellen, dann ist er im Jahresendspurt zwingend auf einen Erfolg in Form von Punkten angewiesen. „Wir sind gerade in einer schwierigen Phase und da müssen wir uns wieder Schritt für Schritt das Selbstvertrauen zurück erarbeiten“, meint ESV-Trainer Christopher Lerchner. Denn in den letzten Partien agierten die Buchloer offensiv meist zu harmlos und waren – besonders am vorigen Sonntag beim deutlichen 2:8 in Miesbach – auch in der Defensive zu fehlerbehaftet. So heißt es also, hinten wieder konzentrierter zu stehen und vorne die Kaltschnäuzigkeit wiederzugewinnen, was in der momentanen Negativphase aber sicherlich nur über den Kampf und harte Arbeit geht – wie der Buchloer Trainer richtig anmerkt.

Schweres Derby beim ESC Kempten

Und hart umkämpft waren die Derbys gegen Kempten zuletzt eigentlich alle, zu dem die Buchloer am Freitag zum letzten Auswärtsspiel des Jahres reisen werden. Dort gilt es für die Buchloer dann endlich, die rabenschwarze Serie auf fremdem Eis zu durchbrechen. Sechs Pleiten in Folge stehen für die Freibeuter in des Gegners Stadion schließlich zu Buche - die zuletzt Anfang November beim Sonntagsgegner in Dingolfing das letzte Mal auswärts gepunktet haben. Dass nun ausgerechnet beim Tabellenvierten in Kempten der Turnaround klappen soll, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Doch bekanntlich haben Derbys ja immer ihre eigenen Gesetze.

Letztes Heimspiel 2024 für Buchloe gegen Überraschungsteam

Leichter wird es dann am Sonntag beim letzten Spiel des Kalenderjahres vor heimischer Kulisse gegen eine der bisherigen Überraschungsmannschaften der Liga, den EV Dingolfing, nicht. Die Isarrats spielen bislang eine ganz starke Saison und sind als Tabellenachter punktgleich mit Ulm auf Platz fünf und somit sogar aussichtsreich im Rennen um ein direktes Playoff-Ticket. Trotzdem brauchen die Buchloer unbedingt einen Sieg zum Jahresabschluss, wenn man sich auch im neuen Jahr noch eine echte Chance auf einen Platz unter den ersten Zehn bewahren will.