Das Ziel heißt Kriegstüchtigkeit

Stabwechsel in der 5. Kompanie des Füssener Versorgungsbataillons 8: Bei einem öffentlichen Appell im Kurpark der Patengemeinde Nesselwang übergab Bataillonskommandeur Oberstleutnant Martin Paulus jetzt die Führung der Kompanie an Hauptmann Martin T. (Nachnamen werden aus Sicherheitsgründen nicht genannt). Er folgt auf Major Christian H., der nach drei Jahren an der Spitze der Einheit künftig im Logistikkommando der Bundeswehr in Erfurt seinen Dienst verrichten wird und mit einem dreifachen „Horrido Joho“ verabschiedet wurde.

