„Für die Anwohner unzumutbar“: Pfrontenerin wehrt sich gegen Verkehrschaos

Es war ein Samstag, an dem Barbara Bak klar wurde, dass sie etwas unternehmen muss. Schon am Morgen ging an diesem Tag in Pfronten wieder einmal nichts mehr. Unzählige Autos schoben sich durch die Straßen der 13-Dörfer-Gemeinde und machten die kurze Fahrt zum Bäcker zur Geduldsprobe. „Da schaust du erst mal, wie du aus dem Hof rauskommst“, so die 42-Jährige. Genervt von dem morgendlichen Verkehrschaos beschloss Bak, auf der Internet-Plattform change.org die Online-Petition „Sperrung der A7 Anrainergemeinden als Stauumfahrung“ zu starten. Mittlerweile haben fast 2100 Menschen die Petition unterschrieben – Tendenz steigend.

