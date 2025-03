Werben um Unterstützung

Die Einrichtung schließen oder viel Geld in die Hand nehmen und investieren – vor diesen beiden Möglichkeiten habe man vor fünf Jahren bei den beiden Eishallen am Kobelhang gestanden. Daran erinnerte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) am Montag bei einem Vor-Ort-Termin mit den beiden CSU-Landtagsabgeordneten Andreas Kaufmann und Thorsten Freudenberger, Vorsitzender des Landessportbeirats. Die waren gekommen, um sich selbst einen Eindruck vom Bundesstützpunkt (BSP) für Eishockey und Curling und den Problemen der Einrichtung zu machen.

