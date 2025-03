100.000 Euro für den Forggensee: Freistaat Bayern will gegen Verlandung vorgehen

Der Forggensee verlandet zunehmend. Vor allem auf der Schwangauer Seite, wo der Lech abrupt vom See ausgebremst wird, lagern sich verstärkt Sedimente an. Ähnlich verhält es sich an der Lechstaustufe in Lechbruck, zum Beispiel an der Stelle, wo der Klausmener Seebach in den Oberen Lechsee fließt. Diese Problematik ist seit Jahren bekannt. Bislang allerdings wurde wenig dagegen unternommen. Das soll sich nach dem Willen des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen am Bayerischen Landtag in Zukunft ändern.

