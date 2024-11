Das ehemalige Sternerestaurant „Gams & Gloria“ in Schwangau hat geschlossen

Die Gaststätte „Gams & Gloria“ in Schwangau hat seit Anfang dieses Jahres geschlossen. Das ehemalige Sternerestaurant in der Zirbenstube des Hotels „Das Rübezahl“ war öffentlich zugänglich und vor seiner Schließung meist an den Wochenenden geöffnet. Inzwischen lebt das „Gams & Gloria“ in einer Reihe von Events weiter, sagt Laurena Hollweck, Direktionsassistentin in dem Schwangauer Beherbergungsbetrieb. Der Grund laut Hollweck: „Um es für unsere Gäste noch besonderer zu machen.“

Erik Perrey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternerestaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis