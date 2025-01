Großeinsatz der Feuerwehr in der Füssener Altstadt - das steckte dahinter

Ein angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag in der Füssener Fußgängerzone zu einem Großeinsatz der Feuerwehren aus Füssen und Schwangau geführt. Vorsorglich wurde das fragliche Gebäude in der Reichenstraße geräumt. Davon betroffen war auch die Woolworth-Filiale. Am Ende konnten die Einsatzkräfte jedoch wieder abrücken.

Großeinsatz der Feuerwehren in der Altstadt von Füssen

Nach Angaben von Füssens Feuerwehr-Kommandant Thomas Roth hatte die Brandmeldeanlage in einer Wohnung im dritten Stock angeschlagen, nachdem es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Ursache dafür war offenbar ein angebranntes Essen in einem Ofen.

Daraufhin gingen im ganzen Gebäude die Alarmanlagen los. Weil es sich bei dem Gebäude in der Reichenstraße um einen Teil der dicht bebauten Altstadt handelt und es zu einer Rauchentwicklung gekommen war, sei, wie in solchen Fällen üblich, ein Vollalarm für die Feuerwehren aus Füssen und Schwangau ausgelöst worden, so Roth weiter. „Die Altstadt ist doch sensibler“, sagte er. Eingreifen mussten die Brandbekämpfer aber nicht mehr und rückten nach kurzer Zeit wieder ab.

Woolworth-Filiale in Füssen im Allgäu wird wegen Feueralarms geräumt

Neben den beiden Wehren waren zahlreiche Fahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizei vor Ort. Das Gebäude, darunter auch die Woolworth-Filiale wurden vorsorglich geräumt, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Ganze aus unmittelbarer Nähe. Auch Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter war gekommen, um sich die Situation vor Ort anzuschauen.

