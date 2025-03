„Dienstleister für die Gesellschaft“: Jäger im Füssener Land wollen mehr Anerkennung

Mehr Respekt und Anerkennung für die großen Leistungen, die die Jäger ehrenamtlich für die Gesellschaft erbringen, hat Jörg Pauly, der Vorsitzende der Kreisgruppe Füssen im Bayerischen Jagdverband, bei der Hegeschau im Schlossbrauhaus Schwangau angemahnt. Pauly verwies unter anderem auf den Einsatz zum Erhalt des Schutzwaldes, zur Bekämpfung der Schweinepest und den Einsatz von Drohnen zum Schutz der Kitze bei der Mahd sowie Biotope, die die Jäger nicht nur schützten, sondern teils auch selbst anlegen. „Ein bisschen mehr Lob für unser Ehrenamt würde uns freuen“, sagte er. Immerhin erbrächten die Privatjäger in Bayern ehrenamtlich Leistungen im Wert eines zweistelligen Millionenbetrags, dazu kämen die hohen Aufwendungen für Ausbildung und Ausrüstung. „Seien Sie froh, dass es noch Jagdpächter gibt“, meinte Pauly. Denn die Umstände für die Jagd würden unter anderem durch den hohen Freizeitdruck im Wald immer schwieriger, so dass bereits erste kleinere Reviere aufgegeben würden: „Die Jagd-Life-Balance“ stehe auf dem Spiel, meinte Pauly und sagte: „Ein Waldumbau allein mit der Büchse führt nicht zum Ziel!“ Damit konterte er Forderungen nach höheren Abschusszahlen angesichts der weiterhin großen Schäden durch Verbiss. Er verwies auf einen Beitrag unserer Redaktion, in dem Berufsjäger Hans Greindl erläuterte, wie es gelang, die Situation in den Staatswäldern im südlichen Ostallgäu zu verbessern. Greindl verwies dabei aber auch auf die günstigeren Voraussetzungen im Vergleich zu Privatrevieren. Pauly griff Greindls Selbstverständnis als Dienstleister für die Gesellschaft auf: „Wir sollten uns als Dienstleister für die Gesellschaft sehen“, meinte auch Pauly. So helfen Jäger, die Schutzfunktion des Waldes aufrechtzuerhalten, und tragen zum Erhalt der Biodiversität bei. Er begrüßte besonders die Vertreter des Bunds Naturschutz (BN) und des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), die der Einladung zur Hegeschau gefolgt waren: „Es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander.“ Mit dem BN werde es demnächst gemeinsame Aktionen geben.

Markus Röck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hegeschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis