Kinder in Schwangau bedrängt: Polizei überwacht jetzt Schulwege

In den vergangenen Tagen sollen Kinder in Schwangau von fremden Männern – oder einem fremden Mann – bedrängt worden sein (wir berichteten). Der Polizei Füssen sind zwei Fälle bekannt, die sich beide im Schwangauer Ortsteil Mitteldorf abgespielt haben sollen. Fahndungen der Polizei wurden umgehend eingeleitet.

Polizei überwacht Schwangauer Schulwege nach Vorfällen in Mitteldorf

Als Sicherheitsmaßnahme werden nun die Schulwege in Schwangau überwacht, so der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Füssen, Matthias Linder. In der Früh zu Schulbeginn wie auch am Nachmittag soll die Polizei vor Ort sein.

Fahndung der Polizei Füssen bisher ohne Erfolg

Bisher wurde noch keine Person gefunden, die auf die Personenbeschreibungen der Kinder zutrifft. „Es liegen unterschiedliche Beschreibungen vor“, sagt Linder. Die Vermutung, dass unterschiedliche Männer sich Kindern genähert haben, ist nach Einschätzung der Polizei aber wenig wahrscheinlich. Ungeachtet dessen wird weiter in alle Richtungen ermittelt und nach den Verdächtigen gesucht.

Kinder bedrängt - Hier können sich Zeugen melden

Die Polizei Füssen bittet weiterhin um Zeugenhinweise zu den Vorfällen. Etwaige Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tatverdächtigen machen können, sollen sich an die Nummer 08362/91230 wenden.