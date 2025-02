Ladensterben in Füssen: „Das ist schon grenzwertig“

Vehement hat Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Stadtverwaltung verantwortlich für das Aus eines Ladens in der Schrannengasse sei. Diese Behauptung sei mindestens grenzwertig, wenn nicht sogar schon üble Nachrede, polterte der Rathauschef unlängst in der Sitzung des Bauausschusses. Auslöser für den Ausbruch war eine Anfrage von CSU-Stadtrat Dr. Christoph Böhm am Ende der öffentlichen Sitzung.

Matthias Matz

Füssen

Ladensterben