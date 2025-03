„Ein Gespräch bringt mehr als eine E-Mail“ - junge Leute freuen sich über direkte Kontakte zu Firmen

Zaubertricks, Spiele auf der Nintendo Switch und sogar ein Panzer der Bundeswehr – mit diesen Highlights versuchten Unternehmen bei der Messe „AzubiXperience“, Auszubildende für sich zu gewinnen. Neben der Berufsberatung kam bei der Ausbildungsmesse der Allgäuer Zeitung auch der Spaß nicht zu kurz. Im Autohaus Heuberger stellten sich 20 örtliche Unternehmen vor. Schüler und Schülerinnen hatten auch die Möglichkeit, mit Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Diese Eindrücke blieben bei den Messegästen:

Viviana Schiesser, 15 Jahre, Realschule Füssen

„Ich bin hier, weil ich gesehen habe, dass die Polizei hier einen Stand hat. Ich will wahrscheinlich Polizistin werden, deshalb mache ich auch bald eine Schnupperlehre bei der Polizei. Das hier ist eine super Gelegenheit, da nochmal ein paar Fragen zu stellen und mit ihnen zu reden. Das hat auf jeden Fall etwas gebracht. Aber auch sonst wollte ich mich einfach ein bisschen umschauen, was es für Alternativen gibt, ich habe mich ja noch nicht ganz festgelegt. Da waren auf jeden Fall auch überraschende, interessante Sachen dabei.“

Icon Vergrößern Viviana Schiesser Foto: Lilli Waldmann Icon Schließen Schließen Viviana Schiesser Foto: Lilli Waldmann

Janis Kärtner, 15 Jahre, Mittelschule Füssen

„Ich wollte mich einfach mal umschauen. Vielleicht finde ich ja, was ich suche. Und ich bin ehrlich, natürlich wegen dem gratis Stuff. So was kann man ja immer brauchen. Ich weiß noch nicht sicher, was ich machen will, aber meine Vorstellung gerade ist Energie- und Gebäudetechnik. Bisher habe ich auch eine Firma gefunden, die das als Ausbildung anbietet, nämlich EP Uhlemeyer. Eine Ausbildung mache ich jetzt noch nicht, aber ein Praktikum auf jeden Fall. Das ist echt cool, dass man mal wirklich mit den Leuten sprechen kann.“

Icon Vergrößern Janis Kärtner Foto: Lilli Waldmann Icon Schließen Schließen Janis Kärtner Foto: Lilli Waldmann

Tristan von Tretini, 17 Jahre, Fachoberschule Kaufbeuren

„Ich bin heute spontan hergekommen. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, doch nicht die 13. Klasse (und damit das Abitur) zu machen und nach der 12. zu gehen. Heute Morgen hat mein Vater die Anzeige zufällig in der Zeitung gesehen. Jetzt bin ich hier, um eine Ausbildung zu finden. Mich interessieren vor allem Informatik und Maschinenbau. Ich habe mich deswegen vorab informiert, wer alle so hier ist. Da habe ich zum Beispiel Bihler und BDT gesehen. Es ist echt cool, dass ich mit denen sprechen konnte. Es war auf jeden Fall sehr informativ. So ein Gespräch bringt einfach mehr als eine E-Mail.“

Icon Vergrößern Tristan von Tretini Foto: Lilli Waldmann Icon Schließen Schließen Tristan von Tretini Foto: Lilli Waldmann

Lana Schneidberger, 15 Jahre, Mittelschule Füssen

„Ich wollte einfach mal schauen, was es so für Möglichkeiten gibt. Aber ich weiß eigentlich schon, was ich mal machen will. Irgendwas in Richtung Medizin. Ich habe schon vorher gesehen, dass zum Beispiel die Fachklinik Enzensberger da ist. Deswegen will ich auch gerne mit denen reden. Aber es gibt noch andere, von denen ich vorher nicht gehört habe. Das ist echt cool, dass man das hier machen kann.“

Icon Vergrößern Lana Schneidberger Foto: Lilli Waldmann Icon Schließen Schließen Lana Schneidberger Foto: Lilli Waldmann

Tian Dankel, 15 Jahre, M-Zweig Mittelschule Füssen

„Ich wollte mich informieren, was ich für Perspektiven habe. Vor allem, was es hier so in der Umgebung gibt. Damit man nicht so weit fahren muss, wenn man eine Ausbildung macht. Wegen der Familie und ich würde auch selber gern hierbleiben. Deswegen ist es cool, weil hier ja Firmen aus der Umgebung sind. Gerade interessiere ich mich vor allem für die Bundeswehr. Das ist auf jeden Fall sehr informativ, man nimmt was mit.“

Icon Vergrößern Tian Dankel Foto: Lilli Waldmann Icon Schließen Schließen Tian Dankel Foto: Lilli Waldmann