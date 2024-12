In Pfronten sind die Mieten in den vergangenen vier Jahren im Durchschnitt um über 20 Prozent gestiegen. Das geht aus der neuen Mietspiegeltabelle hervor, deren Entwurf Kämmerer Alexander Probst am Donnerstagabend im Gemeinderat vorstellte. Das Gremium stimmte der aktualisierten Fassung ohne Diskussionen zu.

