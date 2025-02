Kurswechsel bei Asylpolitik gefordert

Er gilt als besonnener CSU-Spitzenpolitiker, mitunter wird er auch als etwas behäbig wirkend beschrieben. Alles andere als behäbig war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einem Wahlkampfauftritt in Schwangau. Vehement forderte er einen Kurswechsel in der deutschen Asylpolitik ein, immer wieder unterbrochen vom Applaus der Besucher. Denn, so Herrmann: „Unser Land ist mit so vielen Flüchtlingen überfordert.“ Gleichzeitig grenzte er sich deutlich gegen die AfD ab: Sie sei eine „Partei, die in weiten Teilen rechtsextremistisch ist und völlig untaugliche Positionen vertritt“.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Joachim Herrmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis