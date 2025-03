Nacht der Bibliotheken: Buchorakel, Kino und mehr in Füssen und Pfronten

An der bundesweiten Nacht der Bibliotheken am Freitag, 4. April, von 18 bis 22 Uhr beteiligen sich die Stadtbibliothek Füssen und die Gemeindebücherei Pfronten mit bunten Programmen. Das Programm in der Stadtbibliothek Füssen steht unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“. Die „LeseLotte“ wird aufgrund der späten Stunde zur „LeseMotte“. Kindern von vier bis acht Jahren wird um 18 Uhr eine Kuscheltiergeschichte vorgelesen. Im Anschluss dürfen sie ihre Lieblinge über Nacht in der Kinderbibliothek lassen, damit sie diese ganz allein „erobern“ können. Mitgebracht werden dürfen allerdings nur Lese-Eulen, Lese-Füchse, Lese-Würmer und Lese-Ratten. Älteren Kindern ab acht Jahren wird in der dunklen Kinderbibliothek von 20 bis 20.30 Uhr eine Gruselgeschichte vorgelesen.

Führungen durchs Backoffice

Von 18.30 bis 19 Uhr sowie von 21 bis 21.30 Uhr führt eine Mitarbeiterin durch den Backoffice-Bereich. Gezeigt werden zum Beispiel Reparatur, Einbinden, Bestellen, Einarbeiten und Katalogisieren von Medien. Zudem wird erklärt, was rund um die Ausleihtheke passiert. Bibliotheksleiterin Sabine Frey zeigt bei einer Führung von 19.30 bis 20 Uhr die Bestände und erläutert die ursprüngliche Nutzung der historischen Räume des Barockklosters St. Mang. Einen Blick in die Kristallkugel wirft von 21 bis 22 Uhr „Madame Nicoles Bücherorakel“. Die Buchbloggerin und Marathonleserin Nicole Kleber findet dabei für Mutige ihr „Lebensbuch 2025“. Unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz in der Bibliothek“ sind Follower der Stadtbibliothek den ganzen Abend aufgerufen, ein Foto unter bestimmten Hashtags auf Instagram zu posten. Für alle Kinder findet ein Lesezeichen-Malwettbewerb im „M@chWerk“ statt. Die schönsten Bilder werden später als Lesezeichen gedruckt. Der Förderverein „LeseZeichen“ stellt sich mit Getränkeausschank in der Orangerie vor. Und wer noch keine Lesekarte hat, kann während der „Happy Hour“ von 21 bis 22 Uhr eine erwerben – und dabei am Glücksrad freie Monate erdrehen.

Kino und Spiele in Pfronten

Die Gemeindebücherei Pfronten im Heimathaus lädt zu Filmführungen ein. Von 18 bis 19.30 Uhr läuft im Familienkino „Vaiana 2“ und von 20 bis 21.30 Uhr folgt Kinospaß mit den „Woodwalkers“. Dabei gibt es Popcorn und Getränke. Von 17 bis 22 Uhr können Interessierte in geselliger Runde neu eingetroffene Gesellschaftsspiele ausprobieren. Und allen Erwachsenen bietet die Bücherei ab 18 Uhr „Wein-Lesen“ an: Bei einem Gläschen Wein können sie sich durch den Bestand schmökern. Anmeldungen sind nicht nötig und alle Getränke sind frei.

