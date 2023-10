Wissenschaftler rät Allgäuer Unternehmen bei der Digitalisierung: "Habt da Bock drauf"

Beim Erntedankempfang der Allgäuer Wirtschaft in Wiggensbach stellt ein Wissenschaftler fest: Die Herausforderungen für die Unternehmen waren nie so groß.

22.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist keine leichte Kost, die am Freitagabend in Wiggensbach (Kreis Oberallgäu) serviert wird. Beim Erntedankempfang der Regionalversammlungen der Industrie- und Handelskammer Kempten/Oberallgäu und Kaufbeuren/Ostallgäu wird deutlich: Die Unternehmen drohen in eine Krise zu rutschen. „In den inneren Kreisen der Firmen rumort es“, sagt zum Beispiel der IHK-Regionalvorsitzende für Kaufbeuren/Ostallgäu, Peter Leo Dobler. Die Unternehmen müssten lauter werden: „Das fängt bei der Energie an und geht bis hin zur Digitalisierung.“ Das größte Problem seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sagt Reinhold Braun, stellvertretender Präsident der IHK Schwaben. Die globalen Bedingungen ordnet Gastredner Professor Stephan A. Jansen ein – gespickt mit einer Prise Humor.

