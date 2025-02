Winterwunderland rund um Oberstaufen: Fünf schöne Ausflüge

Gerade für Wintersportler und alle, die gerne im Winter draußen sind, ist das Allgäu eine ideale Ausflugsregion. Die besten Chancen auf Schnee hat man in den südlichen Teilen des Allgäus, beispielsweise im Oberallgäu. Hier zählt Oberstaufen zu einem der beliebtesten Urlaubsorte. Wir geben fünf Tipps, was man vor Ort im Winter unternehmen kann.

Winterwanderung nahe Oberstaufen: zum Gipfelkreuz am Hündle

Für alle, die gerne die Umgebung ohne viel Equipment erkunden möchten, ist eine Winterwanderung ideal. Egal, ob kurz oder etwas schweißtreibender - am Hündle gibt es zahlreiche Möglichkeiten, eine Winterwanderung zu machen. Eine einfache Variante ist, von der Bergstation zum Gipfelkreuz des Hündle auf 1112 Metern zu laufen und wieder zurück. Dauer: 45 Minuten. Vom Hündle aus hat man eine wunderschöne Rundumsicht auf die umliegende Landschaft. Da die Wanderung nicht allzu lang ist, ist sie auch für Familien oder ältere Menschen geeignet. Tipps für weitere Winterwanderungen finden Sie hier.

Winter-Spaziergang um den Staufen bei Oberstaufen

Eher ein winterlicher Spaziergang ist der Rundweg um den Staufen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann laut Gemeinde direkt vom Bahnhof aus loslaufen. Während des Spaziergangs hat man Sicht auf die Berge des Naturparks Nagelfluhkette und kann teilweise bis zum Großen Alpsee bei Immenstadt blicken. Insgesamt ist man etwa eine Stunde und 15 Minuten unterwegs. Festes Schuhwerk und winterfeste Kleidung sind Pflicht.

Rodelbahn nahe Oberstaufen: Fünf Kilometer Rodel-Spaß

Wer es rasanter möchte, kann die Rodelbahn am Hochgrat ausprobieren. Von der Bergstation auf 1708 Metern geht es fünf Kilometer lang in Kurven auf dem Schlitten ins Tal. Falls man unterwegs eine Stärkung braucht, kann man entweder im Staufner Haus oder auf der Oberen oder Unteren Lauchalpe einkehren. Wer nicht einkehrt, ist mit dem Schlitten etwa 25 Minuten lang unterwegs. Da sie gerade im oberen Bereich einige Spitzkehren hat, sollte man etwas Erfahrung für die Strecke mitbringen, außerdem gilt es immer, die Sicherheitstipps zu beachten. Rodel und Schlitten, auch solche mit Bremse, kann man an der Talstation der Rodelbahn ausleihen. Welche weiteren Rodelbahnen es im Allgäu gibt, erfahren Sie hier.

Romantische Pferdeschlitten-Fahrt nahe Oberstaufen

Was könnte romantischer sein als das winterliche Allgäu vom Pferdeschlitten aus zu erleben? In Oberstaufen gibt es mehrere Anbieter, die das möglich machen - eine Übersicht finden Sie hier. Während die winterliche Landschaft an einem vorbeizieht, kann man in Decken eingekuschelt die Ruhe und die Geräusche der Tiere genießen.

Sportlicher wird‘s, wenn man die Schlittschuhe anschnallt: In Oberstaufen gibt es in der Innenstadt einen Kunsteisplatz, auf dem man Schlittschuhlaufen kann. Das Gute: Schuhe muss man nicht mitbringen, diese kann man vor Ort ausleihen. Während des Publikumslaufs besteht allerdings Helmpflicht. Jeden Samstagabend gibt es auf dem Eisplatz ab 18 Uhr eine Eisdisco. Bei Regen oder wenn es schneit, ist der Platz geschlossen. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier.

Übrigens: Wer gar nicht nach draußen möchte, kann den Tag auch im Erlebnisbad Aquaria verbringen. Eine Übersicht über alle Thermen im Allgäu finden Sie hier.

Sie kennen die Umgebung um Oberstaufen schon sehr gut? Dann lesen Sie doch unsere Tipps, was man um Oberstdorf oder nahe Balderschwang unternehmen kann.