Bürgerentscheid Obermaiselstein: Wie geht es jetzt weiter mit dem Alpinium?

Der Leiter des Alpiniums in Obermaiselstein ist ratlos. 78 Prozent der Wahlberechtigten haben in einem Bürgerentscheid verfügt, dass das Alpinium kein Bürogebäude neben der Alten Schmiede bauen darf. Wie geht es mit dem Umweltkompetenzzentrum nun weiter? „Das ist eine gute Frage“, sagt Alpinium-Chef Ethelbert Babl. Auch Gemeinderat und Bürgermeister müssen das Ergebnis erst einmal beraten. Derweil üben die Initiatoren des Bürgerbegehrens Kritik an den Gemeindevertretern.

