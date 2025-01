Gelingt der nächste Coup? ERC Sonthofen erwartet Pfronten zum Derby

Gelingt dem ERC der vierte Sieg im vierten Allgäu-Derby? Nach dem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg im Spitzenduell beim ESV Burgau 2000 geht Tabellenführer ERC Sonthofen mit breiter Brust in das vierte Aufeinandertreffen mit den Pfronten Falcons am Freitagabend. Bully im Stadion an der Hindelanger Straße ist um 20 Uhr.

Drei Siege haben die Sonthofer gegen die Ostallgäuer bislang eingefahren. Allmählich wird die gesamte Siegesserie der Oberallgäuer Furcht einflößend: Nach 20 Hauptrundenpartien hat das Team von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames 19 Erfolge eingefahren. Der jüngste 4:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel bei den Eisbären Burgau war der elfte in Serie.

Fabian Schütze trumpft im ERC-Tor auf

Vor allem die Art und Weise war überzeugend: ein bärenstarker Fabian Schütze zwischen den Pfosten, kaltschnäuzige Special Teams (alle Tore fielen in eigener Unterzahl oder Überzahl) und eine mannschaftliche Geschlossenheit, die in einem hitzigen Gipfeltreffen besonders gefragt ist. Mit 56 Punkten stehen die Schwarz-Gelben unangefochten auf Rang eins. Selbst wenn der Rangzweite Burgau in Spielen gleichziehen sollte – den ERC können sie aktuell nicht aus eigener Kraft vom Platz an der Sonne verdrängen.

Die Stimmung rund um das Eisstadion an der Hindelanger Straße ist entsprechend gut. Die Truppe präsentiert sich auf dem Eis als eingeschworener Haufen, der in dieser Saison bereits zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle von Stammkräften durch Leidenschaft und Zusammenhalt kompensiert hat.

Nachdem Denis Adebahr wieder zum Team gestoßen ist und nur noch Matyas Stransky, Justin Weber und Josef Slavicek auf der Verletztenliste stehen, wird nun allerdings Adam Suchomer mehrere Wochen fehlen. Der zum Stürmer umfunktionierte Verteidiger verletzte sich nach einem Check gegen die Bande schwer. Ob er in dieser Saison noch zurückkommt, bleibt abzuwarten.

Viertes Duell mit Pfronten Falcons

Nun also Teil vier des Allgäu-Derbys: Am Freitag gastieren die Pfronten Falcons in Sonthofen. Die ersten drei Duelle gingen an die Schwarz-Gelben, zwei davon dramatisch. Derby eins endete Mitte November mit einem 5:4-Paukenschlag durch Vladimir Kames 13 Sekunden vor der Schlusssirene. Ende Dezember stocherte Kevin Adebahr die Scheibe fünf Sekunden vor Ende zum 5:4 über die Linie. Anfang Januar siegte der ERC dann souverän mit 7:3 in Pfronten.

Für die Falcons verliefen die vergangenen zehn Spiele durchwachsen: sie gewannen fünf, verloren aber auch fünf, darunter die jüngsten drei. Prunkstück der Pfrontner ist weiterhin ihre Offensive. Jakub Bernad ist mit Abstand Topscorer der Liga, aber auch Tobias Nöss und Akseli Kyttälä gehören zu den zehn besten Punktesammlern der Gruppe A.