Kaum noch Hausarztpraxen auf dem Land? Diese Lösungsansätze gibt es

Ein Gutachten von Dr. Axel Olaf Kern, Professor für Gesundheitsökonomie, ergab, dass sich bis 2035 die hausärztliche Versorgungskapazität in der Region Kempten-Oberallgäu um rund 50 Prozent reduzieren wird. Diese Stellen nachzubesetzen, wird ohne zusätzliche Anstrengungen auch im schönen Allgäu nicht funktionieren, betonte der Professor. „Als Kommunen haben wir zwar nur wenige Handlungsspielräume, aber die müssen genutzt werden“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler). In seinem Gutachten lieferte Kern Handlungsempfehlungen, die Bürgermeister, Ärzte und weiteres medizinisches Fachpersonal anschließend in einem Open Space-Format diskutierten.

