Autofahrer hupt Rennradfahrer an – einer von ihnen reagiert prompt

In Immenstadt sind am Samstag gegen 10.30 Uhr ein Rennradfahrer und ein Autofahrer aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer in der Sonthofener Straße zwei Rennradfahrer überholen, die nebeneinander fuhren. Deshalb hupte er die beiden an.

Streit in Immenstadt: Polizei sucht Rennradfahrer

Einer der Radfahrer ließ sich daraufhin auf die Höhe des Fahrzeugs fallen und beleidigte den Autofahrer. Zudem soll er mit der Hand gegen die hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs geschlagen haben. Danach fuhr er weiter.

So wird der unbekannte Rennradfahrer beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

athletische Figur

Drei-Tage-Bart

ca. 1,80 Meter groß

Er trug ein beiges / sandfarbenes Radtrikot und einen weißen Helm.

Das Rennrad ist cremefarben.

Um den Vorfall aufzuklären und den Rennradfahrer zu identifizieren, bittet die Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08323/96100 an die Immenstädter Polizei wenden.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu