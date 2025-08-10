Icon Menü
Immenstadt: Rennradfahrer beleidigt Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Immenstadt

Autofahrer hupt Rennradfahrer an – einer von ihnen reagiert prompt

In Immenstadt hat ein Autofahrer zwei Rennradler angehupt. Die Reaktion folgte sogleich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem unbekannten Rennradfahrer.
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem unbekannten Rennradfahrer. Foto: Theresa Osterried (Symbolbild)

    In Immenstadt sind am Samstag gegen 10.30 Uhr ein Rennradfahrer und ein Autofahrer aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer in der Sonthofener Straße zwei Rennradfahrer überholen, die nebeneinander fuhren. Deshalb hupte er die beiden an.

    Streit in Immenstadt: Polizei sucht Rennradfahrer

    Einer der Radfahrer ließ sich daraufhin auf die Höhe des Fahrzeugs fallen und beleidigte den Autofahrer. Zudem soll er mit der Hand gegen die hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs geschlagen haben. Danach fuhr er weiter.

    So wird der unbekannte Rennradfahrer beschrieben:

    • ca. 30 Jahre alt
    • athletische Figur
    • Drei-Tage-Bart
    • ca. 1,80 Meter groß
    • Er trug ein beiges / sandfarbenes Radtrikot und einen weißen Helm.
    • Das Rennrad ist cremefarben.

    Um den Vorfall aufzuklären und den Rennradfahrer zu identifizieren, bittet die Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08323/96100 an die Immenstädter Polizei wenden.

