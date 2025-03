Ausbildungen, Aktivität und Austausch – das war die „AzubiXperience“ in Sonthofen

An diesem Tag strömen zahlreiche Menschen in die Indoor Arena Allgäu – nicht etwa, weil dort ein Kletterwettkampf in der DAV-Halle oder ein besonders spektakulärer Kick auf dem Indoor Fußballplatz stattfinden würde. Nein, auf dem Rasen tummeln sich an diesem Nachmittag deutlich mehr als 22 Feldspieler. Außerdem ist der Platz durch Tische und Aufsteller kaum bespielbar. Der Grund dafür ist die „AzubiXperience“, die Ausbildungsmesse der Allgäuer Zeitung. Vertreter von 25 Unternehmen, Behörden und auch von der Bundeswehr informieren Jugendliche über Ausbildungsmöglichkeiten. So können sich die jungen Leute ein Bild von ihrer beruflichen Zukunft machen, mit Firmenvertretern ins Gespräch kommen und nebenher ein spannendes Rahmenprogramm genießen.

AzubiXperience in Sonthofen: Das war geboten

Das Angebot der Messe nutzen auch Sarah und Nona. Sie stehen am Stand von Haubers Naturresort und blicken konzentriert auf eine Säule voller Stücke aus Rindenmulch. „Wenn ihr die richtige Anzahl erratet, könnt ihr etwas gewinnen“, sagt Magdalena Santjchanser. Sie ist Auszubildende zur Hotelfachfrau im zweiten Lehrjahr und vertritt bei der Veranstaltung mit zwei Kollegen ihren Ausbildungsbetrieb. Das macht sie freiwillig. „Auch für uns sind solche Messen sehr hilfreich, um neue Auszubildende zu finden“, sagt die 21-Jährige.

Icon Vergrößern Auch Nora und Sina (rechts) informieren sich bei der Messe über Möglichkeiten für ihre Zukunft. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Auch Nora und Sina (rechts) informieren sich bei der Messe über Möglichkeiten für ihre Zukunft. Foto: Benjamin Liss

Doch das Schätzen, wie viele Holzteile in der Säule sind, ist nicht einfach, genauso wenig wie die Entscheidung über die berufliche Zukunft: „Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen will“, sagt Nona und hält dabei ein Stück Papier nach oben. „Ich habe mir aber einen Praktikumszettel mitgenommen, weil ich mich überall ausprobieren will.“ Genau dafür ist die 17-Jährige an diesem Nachmittag gekommen: „Damit ich Inspiration für Ausbildungen bekomme, ich will nämlich nach der Schule nicht direkt studieren.“

Jugendliche holen sich bei der AzubiXperience Inspiration für die berufliche Karriere

Jakob Leimmeck ist mit seinen Eltern auf dem Rasenplatz unterwegs. Anders als Sarah und Nona ist er nicht auf der Suche nach einer Ausbildung, sondern nach einem Praktikum für die Fachoberschule. Besonders für technische Themen interessiert er sich. Deshalb fängt der Stand der Technikfirma Rausch seinen Blick.

Icon Vergrößern Alexander Geduld (links) gibt am Stand der Firma Rausch einen Einblick ins Kanalinspektionssystem. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Alexander Geduld (links) gibt am Stand der Firma Rausch einen Einblick ins Kanalinspektionssystem. Foto: Benjamin Liss

Alexander Geduld begrüßt die Familie dort. Um einen praktischen Einblick in den Beruf zu bekommen, präsentiert der Ausbilder ein Kanalinspektionssystem, ein Gerät mit einem beweglichen Schlauch und einer kleinen Kamera. Nach dem Gespräch sagt Jakob: „Das hört sich interessant an.“

Die Messe als Kombination zwischen Karriere und Event

Neben der Hotellerie und technischen Arbeitsgebieten sind auch Vertreter von Berufen des Gesundheitswesens bei der AzubiXperience in Sonthofen dabei sowie Mitarbeitende von Behörden. „Es ist wichtig, von jedem Bereich etwas dabei zu haben“, sagt Pamela Schuster vom Organisationsteam der Allgäuer Zeitung. Mit der Messe sollen Jugendliche eine Möglichkeit bekommen, sich frühzeitig über Berufsmöglichkeiten zu informieren. Und das auf eine besondere Art und Weise. Schuster sagt: „Wir verbinden Action und Karriere.“

Icon Vergrößern Anton Landerer versucht sich in der Kletterhalle. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Anton Landerer versucht sich in der Kletterhalle. Foto: Benjamin Liss

Denn auch in der angrenzenden Kletterhalle des DAV ist ein Programm geboten. Trainerin Iris Günter hilft Anton Landerer und Tobias Zatloukal ihre Klettergurte anzuziehen. Die beiden sind mit ihren Müttern zur AzubiXperience gekommen und freuen sich über die Möglichkeit, neue Aktivitäten auszuprobieren: „Das ist mein erstes Mal Klettern in dieser Halle“, sagt Anton. Nach einer kurzen Einweisung geht es für die beiden an die etwa 15 Meter hohe Wand. Nach einigen Versuchen haben sie den Dreh heraus. Trotzdem ist die Berufssuche nicht zu kurz gekommen an diesem Nachmittag: „Wir waren auch schon an einigen Ständen“, sagt Tobias.

Von Bubble-Soccer bis Laserkinoschießen

Auch auf dem kleineren der zwei Indoor-Fußballplätze der Arena geht es an diesem Nachmittag hoch her mit dem sogenannten Bubble-Soccer. Dafür ziehen sich die Interessierten eine Art Plastikball über den Oberkörper und versuchen so, wie bei einem normalen Fußballspiel, Tore zu schießen. „Das macht viel Spaß, ist aber auch sehr anstrengend“, sagt Silas. Trotz einiger Zusammenstöße mit den Gegnern haben er und sein Team sich nicht verletzt. „Man ist ja durch die Bubble geschützt“, sagt sein Teamkollege Manuel. Nachdem sie den Plastikball vom Kopf gezogen haben, schlendern sie weiter, um sich an den Ständen der Unternehmen zu informieren.

Icon Vergrößern Spaß ist auch beim Bubble-Soccer geboten. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Spaß ist auch beim Bubble-Soccer geboten. Foto: Benjamin Liss

Es gibt aber noch einiges mehr: „Die Jugendlichen können sich auch im Laserkino- und Bogenschießen ausprobieren“, sagt Schuster. An einem Glücksrad besteht die Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, und auch Vorträge stehen auf dem Programm. Organisatorin Schuster sagt: „Ich bin mit der Resonanz der Veranstaltung sehr zufrieden.“