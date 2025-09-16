Bub (3) trifft Auto mit Gummiball in Sonthofen - Eigentümer rastet völlig aus

Ein Autobesitzer ist am Montag, 15.9.2025, an einem Privatparkplatz in Sonthofen wegen eines dreijährigen Buben ausgerastet. Der Mann schrieb dabei die Mutter des Buben lautstark an, die ihn daraufhin wegen Bedrohung bei der Polizei anzeigte.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Allgäuer Polizei am Montagnachmittag, 15.9.2025, an einem privaten Parkplatz in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu).

Bub wirft Gummiball gegen Auto: Eigentümer rastet in Sonthofen aus

Ein drei Jahre alter Bub spielte an dem Parkplatz in Sonthofen unter Aufsicht seiner Mutter mit einem Gummiball. Im Verlauf des Spiels berührte der Ball laut Polizei einen Pkw, der auf dem Privatparkplatz abgestellt worden war.

Der Eigentümer des Fahrzeugs reagierte daraufhin äußerst aufgebracht und rastete völlig aus. Der Mann ging auf die Mutter des Kindes zu. Er brüllte und schrie die Frau lautstark an.

Frau zeigt Mann wegen Bedrohung bei Polizei in Sonthofen an

Durch das Verhalten des aufgebrachten Fahrzeugeigentümers fühlte die Mutter sich eingeschüchtert. Und zwar so sehr, dass nach Angaben der Sonthofer Polizei bei dem Vorfall der Tatbestand der Bedrohung erfüllt worden ist.

Wie der Mann anschließend gegenüber der Polizei einräumte, entstand an seinem Pkw überhaupt kein Schaden. Die Mutter des Buben zeigte den Autobesitzer schließlich wegen Bedrohung bei der Polizei an.

