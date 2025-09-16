Motorradfahrer beschleunigt, stürzt und kracht gegen Auto in Kempten

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15.9.2025, in Kempten verletzt worden. Der Mann war an der Kreuzung zwischen Lindauer Straße und Am Göhlenbach mit einem Pkw zusammengestoßen.

Der 57-Jährige war mit seinem Motorrad am Montagabend, 15.9.2025, auf der Lindauer Straße stadtauswärts in Richtung Rothkreuz unterwegs, sagte Anja Wegmann, Pressesprecherin des Kemptener Polizeipräsidiums, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Auto prallt mit Motorradfahrer auf Lindauer Straße zusammen

Als der Motorradfahrer nach der Ampel an der Kreuzung Lindauer Straße und Adenauerring/Heussring in Kempten beschleunigte, fuhr ein Autofahrer aus der Straße Am Göhlenbach in Richtung Lindauer Straße.

Der 25-Jährige aus dem Raum Bochum (Nordrhein-Westfalen) wollte Wegmann zufolge mit seinem Pkw nach links abbiegen. Tagsüber wird der Verkehr dort über eine Ampel geregelt, die abends allerdings ausgeschaltet wird. Das kann zum Zeitpunkt des Unfalls bereits so geschehen sein. In dem Fall gilt die Vorfahrtsregel: Der Autofahrer hätte warten müssen, der Motorradfahrer hätte Vorfahrt gehabt.

Unfall am Montagabend in Kempten: Wer hatte Vorfahrt?

Ob der Autofahrer dem Motorradfahrer aber wirklich die Vorfahrt an der Kreuzung Lindauer Straße und Am Göhlenbach genommen hat, kann Polizeisprecherin Wegmann noch nicht sicher sagen.

Der Motorradfahrer stürzte jedenfalls bereits vor dem Zusammenstoß auf der Lindauer Straße und schlitterte mit seiner Maschine gegen das Auto.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß Am Göhlenbach leicht verletzt

Der 57-jährige Motorradfahrer wurde nach den Worten Wegmanns bei dem Unfall am Montag, 15.9.2025, in Kempten leicht verletzt.

An der Lindauer Straße und Am Göhlenbach kam es anschließend zu Verkehrsbehinderungen.

