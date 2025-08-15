Icon Menü
Mann aus Reutlingen nach Bergtour in Oberstdorf im Allgäu vermisst: Wer hat ihn oder sein Auto gesehen?

Vermisstenmeldung der Polizei

Mann aus Reutlingen nach Tour im Allgäu vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Seit Mittwoch wird ein 67-Jähriger aus Beuren bei Reutlingen vermisst. Er war frühmorgens zu einer Tour nach Oberstdorf aufgebrochen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.
Von David Specht
    Ein 67-Jähriger Mann aus Beuren im Kreis Reutlingen wird nach einer Rad- und Bergtour bei Oberstdorf vermisst. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Die Polizei sucht aktuell nach dem 67 Jahre alten Volker Streicher aus Beuren bei Reutlingen. Der Mann hatte laut Vermisstenmeldung am Mittwoch gegen vier Uhr morgens seine Wohnung verlassen und war zu einer „Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf“ aufgebrochen.

    Sein Plan war es, abends wieder zurück nach Beuren zu kehren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

    Beschreibung des vermissten Wanderers bei Oberstdorf

    Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

    • körperlich fit
    • gerne mit dem Mountainbike im Allgäu unterwegs
    • 1,72 m groß
    • schlanke Statur
    • Halbglatze mit grauem Haar
    • Brillenträger

    Die Polizei hat ein Bild des Mannes veröffentlicht. Der Vermisste ruft normalerweise auf dem Rückweg von seinen Wandertouren bei seiner Familie an. Dieser Rückruf blieb dieses Mal aus. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. „Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte“, so die Polizei.

    Hinweise auf das Auto des Vermissten

    Möglicherweise könnte das Auto des Vermissten Hinweise zu dem Vermissten bringen.

    Volker Streicher war mit einem grauen Citroen Berlingo mit dem Kennzeichen ES-NT 1120 unterwegs. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

