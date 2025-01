Findet das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen 2025 endlich wieder statt?

Das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen ist ein traditionelles Horn-Schlitten-Rennen. In Vorderhindelang (Gemeinde Bad Hindelang im Oberallgäu) fahren etwa 70 Mannschaften mit ihren Schlitten auf der etwa 1200 Meter langen Rennstrecke am Schliermoos beim Waldfestplatz ins Tal.

In den vergangenen Jahren wurde das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen mehrmals wegen Schneemangels abgesagt. Ob das Horn-Schlitten-Rennen in Vorderhindelang 2025 stattfindet, ist noch unklar. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen 2025.

Steckbrief: Das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen 2025

Name : Ostrachtaler Hornerschlittenrennen

Ort : Im Schliermoos (Nägelsbach), 87541 Vorderhindelang (Gemeinde Bad Hindelang)

Termin : Sonntag, 2.2.2025, ab 13 Uhr

Teilnehmer : Etwa 60 bis 70 Mannschaften

Wann ist das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen 2025?

Das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen soll am Sonntag, 2. Februar 2025, stattfinden. Die Veranstaltung beginnt traditionell um 13 Uhr - vorausgesetzt, es liegt genug Schnee.

Aktuelle Auskünfte, ob das Rennen stattfindet oder verschoben wird, erteilen der Ostrachtaler Hornerverein unter Telefon 08324/2864 oder die Gästeinformation Bad Hindelang unter Telefon 08324/8920.

Wie läuft das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen ab?

Etwa 70 Hornerschlitten-Teams aus dem Allgäu und aus Österreich gehen an den Start, in einer Damen- und Herren-Klasse. Außer Konkurrenz fahren wieder Original-Horner mit, die mit Holz und Heu beladen sind.

Die besten Fahrer benötigen knapp 90 Sekunden für die rund 1200 Meter lange Piste. Die Schlitten erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h.

Im Allgäu stehen im Frühjahr mehrere Schlittenrennen auf dem Programm. Diese Veranstaltungen sind inzwischen Tradition.

Das Rennen in Vorderhindelang zählt zur Alpen-Cup-Wertung bei der die Teilnehmer hart um die Punkte und Ränge kämpfen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer ist gesorgt.

Wo kann ich in Vorderhindelang parken?

Wer mit dem Auto nach Vorderhindelang kommt, kann seinen Wagen auf allen öffentlichen Parkplätzen im Ort abstellen: etwa Am Auwald, am Nädelsbach oder an der Weidachstraße.

Wie komme ich zum Hornerschlittenrennen nach Vorderhindelang?

Besucherinnen und Besucher des Ostrachtaler Hornerschlittenrennens können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: mit dem Zug zum Bahnhof Sonthofen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier) und weiter mit dem Bus nach Vorderhindelang fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier). Von der Bushaltestelle an der Hauptstraße ist es zu Fuß nicht mehr weit über die Weidachstraße ins Schliermoos.

Übernachtungsgäste von Bad Hindelang können übrigens das sogenannte EMMI-Mobil nutzen.

Wer veranstaltet das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen

Veranstalter des Ostrachtaler Hornerschlittenrennens ist der Hornerverein Ostrachtal.

Wo kann ich in Bad Hindelang übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Bad Hindelang und seinen Ortsteilen Unterjoch, Vorderhindelang, Bad Oberdorf, Oberjoch und Hinterstein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Bad Hindelang Tourismus unter der Telefonnummer +49 8324 8920 oder per E-Mail.

Schlittenrennen 2025 im Allgäu

