Bald Bürgermeisterin, Mutter von drei Kindern und Bauernhof: Diese Frau zeigt, wie es geht

Die nächste Kommunalwahl ist erst in einem Jahr. Doch in einer kleinen Gemeinde im Allgäu bereitet sich eine 36-Jährige jetzt schon darauf vor, Bürgermeisterin zu werden. Die Mutter von drei Kindern will Politik, Familie und Bauernhof-Landwirtschaft unter einen Hut bringen. Sie heißt Theresa Socher und kandidiert in Ofterschwang. Die 36-Jährige will Bürgermeister Alois Ried ablösen, der 24 Jahre lang dort Bürgermeister war.

