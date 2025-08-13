Frei laufender Hund bringt Rennradfahrer in Knottenried zu Fall

Ein nicht angeleinter Hund hat in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) einen Unfall verursacht. Das Tier stieß am Dienstagabend, 12.8.2025, im Ortsteil Knottenried mit einem Radfahrer zusammen.

Der 34-Jährige war am Dienstag, 12.8.2025, auf der Hauptstraße in Knottenried unterwegs und prallte mit dem Hund zusammen, der nicht angeleint war. Der Mann überschlug sich daraufhin mit dem Rad und landete in einer Wiese, schildert die Polizei den Vorfall.

Radfahrer prallt in Knottenried mit Hund zusammen

Der 34-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Hund in Knottenried leicht verletzt. Der Radfahrer kam mit diversen Prellungen und Schürfwunden mit einem Rettungswagen ins Immenstädter Krankenhaus.

Der Hund blieb nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Rennrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

