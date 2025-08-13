Icon Menü
Radfahrer gegen Hund: Mann (34) muss nach Zusammenstoß in Knottenried ins Krankenhaus

Zusammenstoß in Immenstadt

Frei laufender Hund bringt Rennradfahrer in Knottenried zu Fall

Ein Mann fährt mit seinem Rennrad im Immenstädter Ortsteil Knottenried. Plötzlich taucht ein Hund auf, mit dem der Radfahrer zusammenstößt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Radfahrer ist am Dienstag, 12.8.2025, mit einem Hund in Knottenried zusammengestoßen.
    Ein Radfahrer ist am Dienstag, 12.8.2025, mit einem Hund in Knottenried zusammengestoßen. Foto: Carsten Koall, dpa (Symbolbild)

    Ein nicht angeleinter Hund hat in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) einen Unfall verursacht. Das Tier stieß am Dienstagabend, 12.8.2025, im Ortsteil Knottenried mit einem Radfahrer zusammen.

    Der 34-Jährige war am Dienstag, 12.8.2025, auf der Hauptstraße in Knottenried unterwegs und prallte mit dem Hund zusammen, der nicht angeleint war. Der Mann überschlug sich daraufhin mit dem Rad und landete in einer Wiese, schildert die Polizei den Vorfall.

    Radfahrer prallt in Knottenried mit Hund zusammen

    Der 34-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Hund in Knottenried leicht verletzt. Der Radfahrer kam mit diversen Prellungen und Schürfwunden mit einem Rettungswagen ins Immenstädter Krankenhaus.

    Der Hund blieb nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Rennrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

    Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

