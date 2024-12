Diese Skigebiete im Allgäu sind besonders für Familien geeignet

Das Allgäu ist eine beliebte Wintersportregion und bietet Ski-Fans einige Möglichkeiten. Neben aufregenden Pisten gibt es auch Strecken, die einfacher sind, und somit beispielsweise für kleinere Kinder gute Bedingungen bieten. Wir stellen familienfreundliche Skigebiete im Allgäu vor.

Beliebter Allgäuer Skilift bei Familien: die Schwärzenlifte

So manch ein Allgäuer hat hier das Skifahren gelernt: Die Schwärzenlifte in Eschach sind seit Jahren beliebt bei Anfängern und Kindern. Auch viele Skischulen bieten hier Kurse an.

Neben Schlepp- und Seilliften gibt es hier auch den sogenannten Zauberteppich, der auch die Kleinsten transportiert. Aufgrund des eher flachen Geländes gibt es hauptsächlich blaue Pisten sowie eine rote und einen Funpark, sodass auch schon etwas fortgeschrittenere junge Skifahrer Spaß haben, während die Kleineren noch üben. An den Schwärzenliften findet man außerdem das „Rotondo“, eine Art Ski-Karussell, in das sich die Kleinen einhängen können.

Für alle, die (noch) nicht Skifahren können, gibt es die Möglichkeit auf zwei Bahnen zu rodeln.

Die Schwärzenlifte liegen etwa 15 Kilometer entfernt von Kempten und bieten sich vor allem für Skifahrer an, die aus der Region nördlich des Allgäus kommen - etwa Augsburg oder Ulm - und nicht zu weit fahren wollen. Für das Skigebiet gibt es unterschiedliche Ticketkombinationen sowie einen Nachlass für Familien. Weitere Details zu Preisen, Öffnungszeiten und Parkplätzen finden Sie hier.

Skifahren, Ganzjahresrodelbahn und Winterwandern am Söllereck

Insgesamt 14 Pistenkilometer bietet das Skigebiet am Söllereck im Oberallgäu. Neben der großen Gondelbahn findet man hier zwei Schlepplifte, einen Sessellift und ein Förderband. Größtenteils blaue Pisten, die unterschiedlich lang sind, sind auch für Kinder gut machbar. Wer von den Erwachsenen oder größeren Kindern den Nervenkitzel sucht, kann sich auf die schwarze Piste „Hexenschuss“ wagen.

Mit der Umlaufbahn geht es direkt vom Parkplatz auf die Piste. Ambitionierte kleine Skifahrerinnen können ihren Lauf am Slalomhang von der Video-Kamera aufzeichnen lassen und am Ende anschauen, während Anfänger am Wannenkopflift den vergünstigten Skipass nutzen können. Weitere Informationen zu den Preisen gibt es hier.

Am Söllereck nahe Oberstdorf gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einzukehren. Wer nicht Skifahren möchte, kann auf der Ganzjahresrodelbahn hinuntersausen oder auf den Winterwanderwegen entspannen. Für die Pausen zwischen dem Skifahren gibt es außerdem einen Spielplatz.

Skikurse und 13 Pisten gibt es an der Hörnerbahn in Bolsterlang

In Bolsterlang (Oberallgäu) können Kinder in „Hörnis Kinderland“ das Skifahren mithilfe von Seillift, Förderband und Skikarussell lernen, während die Älteren die 17 Pistenkilometer ausnutzen. Vor Ort gibt es drei Skischulen, man darf im Kinderland aber auch eigenständig mit dem eigenen Kind üben.

Unter den 13 Pisten sind blaue, rote und schwarze. Es gibt eine Gondelbahn, zwei Sessel- sowie zwei Schlepplifte.

Wer es abenteuerlich mag, kann sich auch auf die Tiefschneeabfahrten wagen; alle, die es ruhiger und ohne Ski angehen wollen, finden hier auch einen sieben Kilometer langen Winterwanderweg mit Einkehrmöglichkeit.

Parken kann man an der Hörnerbahn. Für Familien werden beispielsweise Tages- und Halbtageskarten angeboten. Diese sind auch im Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried gültig, Pendelbus inklusive.

Skigebiet für Familien mit Kindern: Ofterschwang-Gunzesried



In Letzterem findet man das Kinder-Skigebiet nicht nur unten im Tal, sondern oben am Berg. Neben dem Übungslift an der Talstation gibt es oben am Berg das „Kinderland“. Beide Übungslifte sind Schlepplifte. Zudem gibt es einen weiteren Schlepplift, zwei Sesselbahnen sowie die Ossi-Reichert-Bahn, eine Gondel. Neben den blauen und roten Pisten können ambitionierte Fahrer hier ihr Können auf der FIS-Weltcupabfahrt testen. Nach der Zeit auf der Pisten kann man einkehren und entspannen. Dazu gibt es einige Möglichkeiten im Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried.

Zwei Skischulen bieten vor Ort Kurse an. Außerdem gibt es eine Rodelbahn samt Rodel- und Zipfelbobverleih für alle, die nicht Skifahren wollen. Eine weitere Alternative hier, vor allem für Eltern oder Großeltern: Langlaufen. Die Loipe „Ofterschwanger Moosrunde“ liegt in der Nähe.

Das bietet das Skigebiet in Balderschwang für Familien

Ebenfalls beliebt ist das Skigebiet in Balderschwang. Eine Fahrt über den Riedbergpass in Deutschlands höchstgelegene Gemeinde eignet sich vor allem, wenn man im Allgäu lebt oder Urlaub macht. Für eine Anfahrt aus Augsburg oder Ulm muss man je nach Verkehr etwa zwei Stunden einplanen.

Insgesamt 40 Pistenkilometer bietet das Skigebiet, darunter gibt es viele blaue Pisten für Kinder und Anfänger. An den Übungsliften kann man die ersten Schwünge versuchen, wer schon fortgeschritten ist, kann mit der ganzen Familie auf der Rennstrecke die Zeit messen und schauen, wer am schnellsten ist. Vor Ort gibt es Skischulen, die Unterricht anbieten und Equipment verleihen.

Während die Kleinen im „Skikindergarten“ sind, können die Größeren den Funpark erkunden. Wer lieber nicht auf Skiern steht, kann Winterwandern oder in eine der zehn Hütten vor Ort einkehren.

Klein, aber fein: Familienfreundliche Skilifte im Allgäu

Kleiner, aber auch etwas abseits des Touristentrubels im Oberallgäu ist der Luggi-Leitner-Lift im Westallgäu. Da Scheidegg als sonnigste Gemeinde Deutschlands gilt, sind hier die Chancen auf einen sonnigen Skitag besonders hoch. Das Skigebiet eignet sich für Familien, die aus Lindau oder dem Bodenseeraum für einen Tag zum Skifahren wollen.

Neben einem Schlepplift findet man hier ein Förderband für die Kleinen. Im „Liftstüble“ kann man einkehren und sich vom Skifahren erholen. Für Familien gibt es ermäßigte Karten.

Ebenfalls kleiner, aber familienfreundlich sind die Stinesser Lifte in Fischen. Sie liegen direkt an der B19.

Neben einem Seillift und einem Förderband gibt es hier für Kinder auch Skikurse. Wer nicht selbst fahren will, kann sich in den Liftstadl setzen und den Kindern bei den ersten Schwüngen zuschauen. Die eher flachen Pisten machen den Anfang leicht. Seit Ende 2024 darf man das Kindergelände auch ohne Skikurs nutzen.

Für alle, die nicht Skifahren wollen, gibt es eine Rodelbahn, die jeden Freitag auch abends geöffnet ist.

Es gibt Punktekarten, Karten, die nur für das Kindergelände gelten und beispielsweise auch das „Langschläfer“-Ticket. Eine Übersicht über die Preise finden Sie hier.