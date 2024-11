Diese 5 Spaziergänge führen Sie heute durch ein Winter-Wonderland im Allgäu

Der Winter ist da: Im Allgäu sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag teils 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Vor allem in den Bergen wirkt die Landschaft nun besonders idyllisch. Man muss - und sollte aufgrund der Lawinengefahr - aber gar nicht hoch aufsteigen, um das Winterwunderland zu genießen. Fünf Spaziergänge im Allgäu, bei denen man auch am sonnigen Sonntag noch den Schnee genießen kann:

Winter im Allgäu: Spaziergänge im Oberallgäu

Vorarlberger Gräber: Ein Rundgang durch den Wald, vorbei an einem Weiher, einem Meer aus jungen und alten Tannen, aus Ästen gebaute Tipis und über Felder – im Wald zwischen Leutenhofen und Bucharts in Kempten gibt es manches zu entdecken. Je nach Belieben lassen sich hier etwa kleine 20-minütige, aber auch längere Spazierrunden drehen. An einer Lichtung des Waldes sieht man dann am Aussichtspunkt über Felder, den Grünten und hat das verschneite Bergpanorama vor sich. Parken kann man auf dem angelegenen Parkplatz im Adelharzer Weg.

Icon Vergrößern Eine wunderschöne Aussicht hat man an den Vorarlberger Gräbern. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Eine wunderschöne Aussicht hat man an den Vorarlberger Gräbern. Foto: Matthias Becker

Rundweg um den Rottachsee: Der Rottachsee, auch Rottachspeicher genannt, ist nicht nur im Sommer ein lohnendes Ausflugsziel. Auch im Winter hat der See bei Sulzberg (Oberallgäu) und Oy-Mittelberg seine Reize. Auf dem 15 Kilometer langen Rundweg um den Rottachsee bietet sich Spaziergängern ein schöner Panoramablick auf den frisch verschneiten Grünten und die umliegenden Berge. Wer den gesamten See umrunden möchte, ist etwa vier Stunden unterwegs. Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Sportplatz in Moosbach (Gemeinde Sulzberg).

Winter-Spaziergang in Heimenkirch im Westallgäu

Streuobstwanderweg: Der Streuobstwanderweg rund um Heimenkirch (Westallgäu) bietet Wanderern die Möglichkeit die Allgäuer Landschaft, die einst durch Streuobstwiesen geprägt war, zu genießen und mehr über den Streuobstanbau zu erfahren. Auch im Winter ist dieser Wanderweg ein Highlight im Westallgäu. Die schneebedeckten Obstbäume auf denen sich unterschiedliche Vogelarten tummeln, lassen die Landschaft besonders magisch aussehen. Vom „Bodenseebänkle“ aus haben Wanderer zudem eine weitreichende Aussicht. Bei klarem Himmel kann man sogar bis zum Bodensee sehen. Startpunkt ist der Parkplatz am Leiblachbad in Heimenkirch.

Icon Vergrößern Auch im Westallgäu, etwa hier in Heimenkirch, kann man im Winter schöne Spaziergänge machen. Foto: Maria Kempter Icon Schließen Schließen Auch im Westallgäu, etwa hier in Heimenkirch, kann man im Winter schöne Spaziergänge machen. Foto: Maria Kempter

Runde an der Illerschleife: Die Ruhe genießen kann man auch bei einem winterlichen Spaziergang an der Illerschleife nahe Oberbinnwang (Unterallgäu). Ein Spaziergang über den Rundweg dauert etwa 45 Minuten - allerdings gibt es einige kleine Wege, sodass man den Spaziergang auch variieren kann. Neben einer großen Brücke gibt es hier auch einen großen Aussichtsturm an der Iller. Von dort aus hat man bei gutem Wetter eine schöne Aussicht auf das Allgäu. Während des Spaziergangs kann man außerdem vom Wald vom Weg, der oberhalb des Flusses entlang führt, schön auf die Iller blicken. Start ist am Parkplatz „Flussraum Iller“ in Oberbinnwang.

„Winter-Wonderland“-Spaziergang im Unterallgäu: Am Kornhofer Bänkle bei Bad Grönenbach

Zum Kornhofer Bänkle: Für alle, die in der Nähe wohnen oder eine kurze Autofahrt aus Richtung Memmingen oder Kempten nicht scheuen: Eine Wanderung zum Schaukelbaum bei Bad Grönenbach bietet das wohl schönste Bergpanorama im Unterallgäu – mit Aussicht auf das glitzernd-verschneite Voralpenland im nördlichen Oberallgäu.

Der Schaukelbaum in Kornhofen, das Waldcafé Bad Grönenbach und das Kornhofer Bänkle laden auch im Winter bei trockenem Wetter zu einem tollen Spaziergang ein.

Normalerweise ist der Startpunkt für den Ausflug der Wanderparkplatz am südlichen Ortsende von Bad Grönenbach. Das ist aber vor allem in der wärmeren Jahreszeit eine Empfehlung, weil es anschließend länger durch den Wald geht. Im Winter kann man den Spaziergang auch direkt am Waldcafé starten. Von dort geht es Richtung Süden nach Kornhofen. Der Schaukelbaum ist schon von Weitem zu sehen.

Dort angekommen, gibt es mindestens zwei Möglichkeiten: Entweder umkehren - oder den Rundweg weiter nach Herbisried, und von dort dann im großen Bogen zurück zum Waldcafé. Dort hat man sich die Rast auf dem Kornhofer Bänkle oder im Café bei Kaffee und Kuchen dann auch redlich verdient.